Рады сообщить, что 29 ноября в Москве состоится уже второй по счету митап «Хакера». Всех, кто присоседится к встрече, ждут приятная атмосфера, еда, напитки, интересные доклады и легкий нетворкинг.

Когда: 29 ноября 2022 года, начало в 18:00 Где: улица Льва Толстого 16, бар «Изя гриль» Стоимость: взнос 2000 рублей, который покроет еду и напитки Регистрация и Telegram-канал

Очередная встреча в оффлайне проводится для всех тех, кто любит технологии, хакерскую романтику и общение с единомышленниками.

В программе мероприятия:

глава компании «Нейроинформ» поделится байками на тему ИБ;

LOLnetration testing — опытный пентестер поведает о веселых и интересных случаях из практики взломов;

основатель GameLand Дима Агарунов будет рад ответить на вопросы об истории «Хакера».

Если у тебя есть желание принять более активное участие в мероприятии и выступить с кратким докладом на собственную тему, обязательно пиши на почту, будем рады интересным предложениям.

Так как количество мест ограничено (бар вмещает не более 60 человек), не забудь зарегистрироваться.