Xakep #280. Джейл-2022
Рады сообщить, что 29 ноября в Москве состоится уже второй по счету митап «Хакера». Всех, кто присоседится к встрече, ждут приятная атмосфера, еда, напитки, интересные доклады и легкий нетворкинг.
Когда: 29 ноября 2022 года, начало в 18:00
Где: улица Льва Толстого 16, бар «Изя гриль»
Стоимость: взнос 2000 рублей, который покроет еду и напитки
Очередная встреча в оффлайне проводится для всех тех, кто любит технологии, хакерскую романтику и общение с единомышленниками.
В программе мероприятия:
- глава компании «Нейроинформ» поделится байками на тему ИБ;
- LOLnetration testing — опытный пентестер поведает о веселых и интересных случаях из практики взломов;
- основатель GameLand Дима Агарунов будет рад ответить на вопросы об истории «Хакера».
Если у тебя есть желание принять более активное участие в мероприятии и выступить с кратким докладом на собственную тему, обязательно пиши на почту, будем рады интересным предложениям.
Так как количество мест ограничено (бар вмещает не более 60 человек), не забудь зарегистрироваться.