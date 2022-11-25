В рамках операции HAECHI III, длившейся с июня по ноябрь 2022 года, Интерпол изъял деньги и виртуальные активы на сумму 130 000 000 долларов. Все эти средства связаны с различными киберпреступлениями и операциями по отмыванию денег.

В официальном пресс-релизе сообщается, что операция HAECHI III позволила Интерполу арестовать почти тысячу подозреваемых. В операции приняли участие следующие страны: Австралия, Австрия, Бруней, Камбоджа, Кот-д'Ивуар, Франция, Гана, Гонконг (Китай), Индия, Индонезия, Ирландия, Япония, Корея, Кыргызстан, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Нигерия, Филиппины, Польша, Румыния, Сингапур, Словения, Южная Африка, Испания, Швеция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, США.

«В общей сложности в результате операции было задержано 975 человек и раскрыто более 1600 дел, — сообщили правоохранители. — Кроме того, заблокировано почти 2800 банковских счетов и счетов с виртуальными активами, которые были связаны с незаконными доходами от финансовых преступлений в интернете».

Типы киберпреступлений, с которыми связаны эти аресты и конфискации, включают романтический скам, голосовой фишинг, «сексуальное вымогательство» (в английском языке существует термин sextortion, образованный от слов sex — «секс» и extortion — «вымогательство»), мошенничество с инвестициями, а также отмывание денег, сопряженное с незаконными азартными играми в интернете.

Также подчеркивается, что в результате этой операции Интерпол обнаружил 16 новых киберпреступных трендов, что в будущем поможет правоохранительным органам по всему миру более эффективно бороться со злоумышленниками.

Двумя основными аспектами этой операции стали: