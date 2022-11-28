Американская Федеральная комиссия по связи (FCC) запретила продажу телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei Technologies, ZTE Corporation, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology на территории США из-за «неприемлемых рисков для национальной безопасности». Ограничения вводятся в рамках подписанного в ноябре 2021 года президентом США Джоном Байденом закона об оборудовании.

«Федеральная комиссия по связи приняла новые правила, запрещающие разрешать импорт или продажу в США коммуникационного оборудования, которое считается представляющим неприемлемый риск для национальной безопасности. Эти новые правила являются важной частью наших постоянных действий по защите американского народа от угроз национальной безопасности, связанных с телекоммуникациями», — комментирует председатель FCC Джессика Розенворсел.

Запрет США распространяется не только на перечисленных производителей, но также на дочерние и аффилированные с ними структуры. При этом, хотя новый запрет не имеет обратной силы, FCC оставляет за собой право отозвать и ранее выданные компаниям разрешения.

Напомню, что американские власти уже давно обвиняют Huawei в краже интеллектуальной собственности, данных исследований и разработок, а также внедрении бэкдоров в свои продукты, которые могли бы использоваться для проведения шпионских операций (1, 2).

«Пока мы помечали оборудование [перечисленных компаний] как представляющее угрозу для национальной безопасности, запрещали использовать федеральные средства для его закупки и даже поддерживали программы по его замене, в течение последних нескольких лет Федеральная комиссия по связи продолжала одобрять это оборудование через процесс авторизации, — пишет Розенворсел. — Это не имеет никакого смысла. В конце концов, какая польза от этих списков и этих запретов, если все равно остаются другие возможности для присутствия этого оборудования в наших сетях».

Фактически новые правила означают, что FCC запретит аттестовывать white label продукты, произведенные пятью перечисленными китайскими поставщиками. Также FCC изменила правила авторизации, теперь требуя от заявителей обязательного наличия агента на территории США.

Нужно сказать, что в последние годы телекоммуникационные технологии Huawei (в частности, связанные с 5G) и ZTE были запрещены во многих странах, включая Австралию, Новую Зеландию, Индию, Японию, США, Канаду, Румынию и Великобританию. А Вашингтон ранее запретил Huawei поставлять системы правительству США и настоятельно не рекомендовал использовать оборудование компании в частном секторе, опасаясь, что оно может быть использовано китайскими властями.

Четыре года назад некоторые члены ЕС также выразили обеспокоенность по поводу возможных угроз безопасности, связанных с технологиями и оборудованием Huawei и ZTE, и исключили компании из участия в торгах по различным проектам. Впрочем, до полного запрета в Европе дело не дошло.

Кроме того, ранее все перечисленные китайские компании уже были включены в специальный список поставщиков телекоммуникационного оборудования и сервисов, которым запрещено покупать запчасти и компоненты у американских компаний без специального одобрения правительства, и они не имеют права на финансирование со стороны FCC.

Интересно, что одновременно с запретом в США в Великобритании парламент поручил правительственным ведомствам прекратить размещение китайских камер видеонаблюдения на «секретных объектах», включая правительственные здания и военные базы.

Британские официальные лица заявили, что камеры китайского производства не следует подключать к основным сетям, а правительственным ведомствам следует рассмотреть возможность удаления и замены существующего оборудования до «запланированных обновлений».