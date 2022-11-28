Годы идут, а некоторые вещи не меняются. Команда менеджера паролей NordPass подготовила ежегодную статистику, проанализировав самые используемые и слабые пароли 2022 года.

Изучив более 3 ТБ данных, предоставленных независимыми ИБ-экспертами, в NordPass составили список из 200 самых распространенных паролей и установили, что «password» — это по-прежнему самый популярный их них.

Следом в этом антитопе идут «123456», «123456789», «gest», «qwerty» и многие другие плохие пароли, которые можно попросту угадать и подобрать вручную, не прибегая к помощи каких-либо специальных инструментов. На взлом таких паролей, по подсчетам экспертов, требуется от <1 до 11 секунд.

Также специалисты изучили, как на придумывание паролей влияют различные мировые тренды. К примеру, пароль «Oscar» появляется особенно часто, когда близится вручение кинонаград (всего встречается 62 983 раза). Кроме того, были замечены всплески популярности таких паролей, как «Batman» (обнаружен 2 562 776 раз), «Euphoria» (53 993 раз) и «Encanto» (10 808 раз), связанных с одноименными фильмам и сериалами.

Так как фантазия пользователей не ограничивается одними только «123456» и «password», ниже можно увидеть списки самых распространенных паролей по категориям, включая фильмы, игры, спорт, машины, еду и даже нецензурные слова.