Интерпол объявил об аресте 11 человек, подозреваемых в причастности к скаму и фроду на сумму 800 000 долларов США. Аресты были произведены в рамках операции, направленной на противодействие киберпреступности в Африке. По данным Интерпола, в операции приняли участие правоохранительные органы 27 стран мира.

Официальный пресс-релиз гласит, что операция, проведенная в тесном сотрудничестве с Африполом, длилась с июля по ноябрь текущего года, «на фоне огромных финансовых потерь, понесенных компаниями, предприятиями и частными лицами». Все действия координировались из командного центра Интерпола в Руанде.

Среди основных итогов перечислены:

арест 11 человек, один из которых был связан с жестоким обращением с детьми, а 10 других — со скамом и фродом, затрагивавшими жертв по всему миру (общая сумма ущерба оценивается в 800 000 долларов США);

закрытие даркнет-маркетплейса властями Эритреи, где продавались хакерские инструменты и различные услуги для киберпреступности;

в Камеруне раскрыли несколько дел о мошенничестве с криптовалютой, в том числе одно с предполагаемым ущербом для жертвы в размере более 8 млн франков КФА.

Танзания вернула пострадавшим более 150 000 долларов США, связанные с нарушением прав на данные и авторских прав;

предприняты меры против более 200 000 элементов вредоносной инфраструктуры, которые способствовали совершению киберпреступлений в Африканском регионе; сюда вошли ликвидация и очистка вредоносной инфраструктуры, связанной с активностью ботнетов, а также распространением фишинговых сообщений, спамом и вымогательством в интернете (например, «романтическим» мошенничеством, банковским мошенничеством и кражей данных).

Сообщается, что операцию поддерживали нескольких частных ИБ-компаний, включая British Telecom, Cyber Defense Institute, Fortinet, Group-IB, «Лабораторию Касперского», Palo Alto Networks, Shadowserver и Trend Micro.