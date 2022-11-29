8 декабря 2022 года в Москве пройдет еже­год­ная ана­лити­чес­кая кон­ферен­ция «Код ИБ ИТО­ГИ». На мероприятии вновь соберется профессиональное ИБ-сообщество.

Ко­ман­да про­екта «Код ИБ» подведет итоги того, что произошло за этот непростой для страны и отрасли 2022 год, а также даст  прогнозы на 2023 год:

  • вендоры и интеграторы расскажут, какие проекты и продукты они запускали и куда планируют двигаться дальше;
  • регуляторы сообщат, как оценивают итоги работы участников рынка, и какие законодательные инициативы готовятся к принятию в следующем году (свое участие уже подтвердило Минцифры);
  • заказчики приоткроют свою «внутреннюю кухню» и поделятся самыми знаковыми проектами или самыми неприятными инцидентами;
  • экспертов расскажут о самых резонансных событиях отрасли и покажут аналитику;
  • codeibcommunity проведет очную встречу сообщества.

Модераторами и экспертами разных сессий выступят:

  • Всеслав Соленик, независимый ИБ-эксперт;
  • Артем Калашников, директор проекта Газпромбанк;
  • Виталий Тереньтев, директор департамента социальных проектов Headhunter Group;
  • Харитон Никишкин, коммерческий директор, соучредитель Secure-T;
  • Сергей Рысин, главный специалист по технической защите Headhunter Group;
  • Лука Сафонов, директор «Киберполигон»;
  • Кирилл Вотинцев, Security partner, «Тинькофф»;
  • Николай Казанцев, CEO SECURITM.ru;
  • Ольга Поздняк, продюсер «Код ИБ»;
  • Дмитрий Борощук, руководитель Консалтингового Агентства BeholderIsHere Consulting;
  • Иван Бируля, руководитель департамента корпоративной безопасности ГК REDMOND;
  • Алексей Юдин, менеджер дирекции информационной безопасности и противодействия мошенничеству КИВИ Банк.

Напоминаем, что участие в конференции бесплатно для собственников, руководителей предприятий, руководителей и специалистов сферы ИТ и ИБ (кроме представителей поставщиков решений в области ИТ и ИБ), а также преподавателей кафедр ИТ и ИБ.

Бо­лее под­робно ознакомить­ся с прог­раммой «Код ИБ ИТО­ГИ» и пройти регистрацию мож­но на сай­те кон­ферен­ции.

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