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8 декабря 2022 года в Москве пройдет ежегодная аналитическая конференция «Код ИБ ИТОГИ». На мероприятии вновь соберется профессиональное ИБ-сообщество.
Команда проекта «Код ИБ» подведет итоги того, что произошло за этот непростой для страны и отрасли 2022 год, а также даст прогнозы на 2023 год:
- вендоры и интеграторы расскажут, какие проекты и продукты они запускали и куда планируют двигаться дальше;
- регуляторы сообщат, как оценивают итоги работы участников рынка, и какие законодательные инициативы готовятся к принятию в следующем году (свое участие уже подтвердило Минцифры);
- заказчики приоткроют свою «внутреннюю кухню» и поделятся самыми знаковыми проектами или самыми неприятными инцидентами;
- экспертов расскажут о самых резонансных событиях отрасли и покажут аналитику;
- codeibcommunity проведет очную встречу сообщества.
Модераторами и экспертами разных сессий выступят:
- Всеслав Соленик, независимый ИБ-эксперт;
- Артем Калашников, директор проекта Газпромбанк;
- Виталий Тереньтев, директор департамента социальных проектов Headhunter Group;
- Харитон Никишкин, коммерческий директор, соучредитель Secure-T;
- Сергей Рысин, главный специалист по технической защите Headhunter Group;
- Лука Сафонов, директор «Киберполигон»;
- Кирилл Вотинцев, Security partner, «Тинькофф»;
- Николай Казанцев, CEO SECURITM.ru;
- Ольга Поздняк, продюсер «Код ИБ»;
- Дмитрий Борощук, руководитель Консалтингового Агентства BeholderIsHere Consulting;
- Иван Бируля, руководитель департамента корпоративной безопасности ГК REDMOND;
- Алексей Юдин, менеджер дирекции информационной безопасности и противодействия мошенничеству КИВИ Банк.
Напоминаем, что участие в конференции бесплатно для собственников, руководителей предприятий, руководителей и специалистов сферы ИТ и ИБ (кроме представителей поставщиков решений в области ИТ и ИБ), а также преподавателей кафедр ИТ и ИБ.
Более подробно ознакомиться с программой «Код ИБ ИТОГИ» и пройти регистрацию можно на сайте конференции.