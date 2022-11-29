8 декабря 2022 года в Москве пройдет еже­год­ная ана­лити­чес­кая кон­ферен­ция «Код ИБ ИТО­ГИ». На мероприятии вновь соберется профессиональное ИБ-сообщество.

Ко­ман­да про­екта «Код ИБ» подведет итоги того, что произошло за этот непростой для страны и отрасли 2022 год, а также даст прогнозы на 2023 год:

вендоры и интеграторы расскажут, какие проекты и продукты они запускали и куда планируют двигаться дальше;

расскажут, какие проекты и продукты они запускали и куда планируют двигаться дальше; регуляторы сообщат, как оценивают итоги работы участников рынка, и какие законодательные инициативы готовятся к принятию в следующем году (свое участие уже подтвердило Минцифры);

сообщат, как оценивают итоги работы участников рынка, и какие законодательные инициативы готовятся к принятию в следующем году (свое участие уже подтвердило Минцифры); заказчики приоткроют свою «внутреннюю кухню» и поделятся самыми знаковыми проектами или самыми неприятными инцидентами;

приоткроют свою «внутреннюю кухню» и поделятся самыми знаковыми проектами или самыми неприятными инцидентами; экспертов расскажут о самых резонансных событиях отрасли и покажут аналитику;

расскажут о самых резонансных событиях отрасли и покажут аналитику; codeibcommunity проведет очную встречу сообщества.

Модераторами и экспертами разных сессий выступят:

Всеслав Соленик , независимый ИБ-эксперт;

, независимый ИБ-эксперт; Артем Калашников , директор проекта Газпромбанк;

, директор проекта Газпромбанк; Виталий Тереньтев , директор департамента социальных проектов Headhunter Group;

, директор департамента социальных проектов Headhunter Group; Харитон Никишкин , коммерческий директор, соучредитель Secure-T;

, коммерческий директор, соучредитель Secure-T; Сергей Рысин , главный специалист по технической защите Headhunter Group;

, главный специалист по технической защите Headhunter Group; Лука Сафонов , директор «Киберполигон»;

, директор «Киберполигон»; Кирилл Вотинцев , Security partner, «Тинькофф»;

, Security partner, «Тинькофф»; Николай Казанцев , CEO SECURITM.ru;

, CEO SECURITM.ru; Ольга Поздняк , продюсер «Код ИБ»;

, продюсер «Код ИБ»; Дмитрий Борощук , руководитель Консалтингового Агентства BeholderIsHere Consulting;

, руководитель Консалтингового Агентства BeholderIsHere Consulting; Иван Бируля , руководитель департамента корпоративной безопасности ГК REDMOND;

, руководитель департамента корпоративной безопасности ГК REDMOND; Алексей Юдин, менеджер дирекции информационной безопасности и противодействия мошенничеству КИВИ Банк.

Напоминаем, что участие в конференции бесплатно для собственников, руководителей предприятий, руководителей и специалистов сферы ИТ и ИБ (кроме представителей поставщиков решений в области ИТ и ИБ), а также преподавателей кафедр ИТ и ИБ.

Бо­лее под­робно ознакомить­ся с прог­раммой «Код ИБ ИТО­ГИ» и пройти регистрацию мож­но на сай­те кон­ферен­ции.