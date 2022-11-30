Компания Google подала иск против мошенников, которые выдавали себя за представителей Google и выманивали у пользователей деньги, якобы за продвижение профилей компаний в Google Поиске и Картах. Также скамеры торговали отзывами (как положительными, так и отрицательными), которые позволяли манипулировать рейтингами компаний.

Издание The Record рассказывает, что поводом для обращения в суд стало получение десятков жалоб от пользователей, которые сообщали, что были обмануты компанией под названием G Verifier. Пользователи сообщали, что мошенники требовали у них деньги за создание или «верификацию» профилей компаний, которые Google предоставляет бесплатно.

Во многих жалобах жертвы пишут, что им позвонили из G Verifier и заявили, что они должны оплатить 99 долларов, иначе их учетная запись будет заблокирована, а компанию станет невозможно найти при помощи сервисов Google.

Когда одна из жертв попыталась возразить мошенникам, что сервисы Google бесплатны, те заявили, что условия изменились, услуги были бесплатны раньше, а теперь Google повторно верифицирует компании, убеждаясь, что они все еще работают в условия пандемии COVID-19.

Другим пострадавшим говорили, что они потеряют свой пятизвездочный рейтинг, если не заплатят. В других случаях мошенники даже предлагали (за отдельную плату) наполнить профиль компании фейковыми положительными отзывами.

«Мошенники также создавали сайты, рекламирующие покупку фальшивых отзывов (как положительных, так и отрицательны), чтобы манипулировать отзывами в профилях компаний в Google Search и Maps. Эта практика была направлена на малый и средний бизнес и нарушала нашу политику в отношении вводящего в заблуждение контента», — рассказывают юрист Google Джон Вермандель (Jon Vermandel) и руководитель технических программ Ян Уильямс (Ian Williams).

Вермандель и Уильямс говорят, что в 2021 году компания пресекла более 12 миллионов попыток создать поддельные профили компаний и почти 8 миллионов попыток присвоения чужих профилей.

В иске Google сообщается, что компания G Verifier зарегистрирована в Колумбусе, штат Огайо, и управляется человеком по имени Каушал Патель (Kaushal Patel). Теперь Патель обвиняется в открытии и других подставных компаний для проведения этой аферы. Также в иске мошенников обвиняют в нарушении авторских прав (неправомерном использовании логотипа Google и другой фирменной символики «для придания законности мошенническим предприятиям»), недобросовестной рекламе, телемаркетинговом мошенничестве и обманной торговой практике.

Сообщается, что Патель и другие скамеры осуществляли свои операции через сайты gverifiers[.]com и gverifierpro[.]com.

Так как во время звонков скамеры говорили жертвам, что смогут повысить их рейтинг в поиске, если им заплатят, представители Google подчеркивают:

«Эти заявления, которые обещали более высокие позиции среди результатов органического поиска, являются ложными и вводящими в заблуждение. Ни один сервис не может гарантировать, что поисковая система Google, использующая сложный алгоритм, поместит конкретную веб-страницу на первую страницу результатов, и тем более, что это будет самый первый результат».

Нужно отметить, что это далеко не первый случай, когда Google подает на мошенников в суд. К примеру, совсем недавно стало известно, что компания выиграла судебный процесс против операторов ботнета Glupteba.