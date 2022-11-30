Открылся предзаказ обновленной книги Криса Касперски «Фундаментальные основы хакерства», получившей подзаголовок «Анализ программ в среде Win64». Теперь вся информация о способах анализа программ собрана под единой обложкой.

Пытливому уму хакера раскрываются не только методы анализа, взлома и защиты программ, но и особый образ мышления. Ведь хакерство — это не просто взлом, это попытка узнать, что в голове у человека, написавшего код анализируемого приложения.

В первой части обсуждаются основные инструменты хакера. Рассказывается, как их применять для исследования и взлома простых защит, которые до сих пор часто встречаются в программах. Приводятся примеры взлома консольных и GUI-приложений. Также обсуждаются механизмы современных операционных систем, стоящие на службе защиты приложений.

Центральная часть книги посвящена методам дизассемблирования с помощью мощнейшего дизассемблера IDA Pro. В этой главе много внимания уделяется поиску в дизассемблерных листингах конструкций языков высокого уровня:

функций, в том числе библиотечных и виртуальных;

условных операторов разных типов;

циклов разных типов;

аргументов;

структур;

объектов.

Приводятся способы определения компилятора (и зачем это может быть нужно), рассказывается о методах передачи и возвращения параметров, соглашениях вызовов функций. Объяснено, каким образом ищутся переменные, операнды, строки. Не оставлены без внимания команды, появившиеся в расширениях современных микропроцессоров, таких как MMX, SSE различных версий.

Обладая этими сведениями, ты всегда будешь иметь под рукой инструменты, которые сможешь применить для анализа, поиска багов и их эксплуатации в любой программе.

Третья часть книги посвящена атакам на программное обеспечение. В ней рассказывается о противостоянии различным методам взлома. Способы противодействия распространяются от запутывания хакера до использования самомодифицирующегося кода.

В результате обновления материала с учетом новой микропроцессорной архитектуры книга значительно потолстела и прибавила в весе по сравнению с оригинальным изданием. Плюс обзавелась твердой обложкой. С настоящей бумажной книгой ты сможешь вникать в основы хакерства, где бы ты ни был — на пляже или в землянке.

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