Xakep #281. RemotePotato0
Во многих устройствах Dell, HP и Lenovo используются старые и небезопасные версии OpenSSL, предупреждают специалисты компании Binarly.
Проблема кроется в опенсорсной среде EFI Development Kit II (EDK II), так как EDK II поставляется с собственным криптографическим пакетом CryptoPkg, а он, в свою очередь, полагается на OpenSSL. В итоге, по данным исследователей, прошивка, связанная с корпоративными устройствами Lenovo Thinkpad, использует сразу три разных версии OpenSSL (0.9.8zb, 1.0.0a и 1.0.2j), самая новая из которых была выпущена в 2018 году.
Более того, один из модулей прошивки (InfineonTpmUpdateDxe) и вовсе полагается на OpenSSL версии 0.9.8zb, выпущенной 4 августа 2014 года.
Помимо перечисленных версий OpenSSL, в некоторых прошивках Lenovo и Dell также задействована еще более старая версия (0.9.8l), которая была выпущена 5 ноября 2009 года. Код прошивки HP так же использовал версию OpenSSL 10-летней давности (0.9.8w).
|Производитель
|Версия OpenSSL
|Дата выпуска
|Lenovo, Dell
|0.9.8l
|05 ноября 2009 г.
|Lenovo, Dell, HP
|0.9.8w
|24 апреля 2012 г.
|Lenovo, HP
|0.9.8zb
|06 августа 2014 г.
|Lenovo
|0.9.8zd
|08 января 2015 г.
|Lenovo
|0.9.8ze
|15 января 2015 г.
|Lenovo
|0.9.8zf
|19 марта 2015 г.
|Lenovo
|1.0.0a
|01 июня 2010 г.
|Lenovo
|1.0.2d
|09 июля 2015 г.
|Lenovo
|1.0.2f
|28 января 2016 г.
|Lenovo, Dell
|1.0.2g
|01 марта 2016 г.
|Lenovo
|1.0.2h
|03 мая 2016 г.
|Lenovo, Dell, HP
|1.0.2j
|26 сентября 2016 г.
|Lenovo, Dell
|1.0.2к
|26 января 2017 г.
|Lenovo, Dell, HP
|1.0.2u
|20 декабря 2019 г.
|Lenovo
|1.1.0b
|26 сентября 2016 г.
|Lenovo
|1.1.0g
|02 ноября 2017 г.
|Lenovo, Dell
|1.1.0h
|27 марта 2018 г.
|Lenovo, Dell
|1.1.0j
|20 ноября 2018 г.
|Lenovo
|1.1.1d
|10 сентября 2019 г.
|Lenovo, Dell
|1.1.1l
|24 августа 2021 г.
|Dell
|1.1.0e
|16 февраля 2017 г.
|Dell
|1.1.1n
|15 марта 2022 г.
«Все это ясно указывает на проблему цепочек поставок со сторонними зависимостями, и создается впечатление, что эти зависимости никогда не получают обновлений даже для критически важных проблем», — пишут эксперты.
В отчет Binarly подчеркивается, что обнаруженная проблема ярко иллюстрирует ситуацию, когда сторонние зависимости значительно усложняют экосистему цепочки поставок.