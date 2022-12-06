В минувшие выходные больница Андрэ Миньо в Версале подверглась атаке шифровальщика, из-за которой специалисты были вынуждены отключить компьютерные и телефонные системы, а врачам пришлось отменять операции и переводить некоторых пациентов в другие медицинские учреждения.

Как сообщили местным СМИ представители наблюдательного совета больницы, злоумышленники, стоящие за этим инцидентом, уже потребовали выкуп. Точная сумма не утоняется, но руководство больницы Андрэ Миньо уже заявило, что не собирается платить вымогателям.

В настоящее время больница принимает и консультирует только пациентов, обратившихся в медучреждение без предварительной записи, а запланированные операции и прочие вмешательства (химиотерапия, лучевая терапия и так далее) в основном отменены или пациентов перенаправляют в другие отделения.

Кроме того, по словам министра здравоохранения и профилактики Франции Франсуа Брауна, шесть пациентов из отделений неонатологии и интенсивной терапии пришлось экстренно переводить в другие медицинские учреждения. В своем сообщении в Twitter Браун назвал «взятие здоровья французов в заложники» недопустимым.

Также в правительстве сообщают, что больница оперативно изолировала зараженные системы, чтобы ограничить распространение вредоносного ПО на дополнительные устройства, и уведомила об инциденте Национальное агентство по безопасности информационных систем (ANSSI).

В настоящее время расследованием этой кибератаки занимаются специалисты ANSSI и прокуратуры Парижа. Какая именно вымогательская группировка стоит за атакой на больницу Андрэ Миньо, пока неизвестно.

Фото: Twitter Франсуа Брауна