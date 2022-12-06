О скором закрытии сообщают волонтеры проекта Fosshost, услугами которого, в числе прочих, пользуются GNOME, Armbian, Debian и Free Software Foundation Europe (FSFE). Дело в том, что глава проекта Томас Марки (Thomas Markey) не выходил на связь более полугода, а только у него был доступ к банковским счетам и инфраструктуре.

Пользователям настоятельно рекомендуется как можно скорее сделать резервные копии своих данных и переходить на альтернативные хостинги.

Британская некоммерческая организация Fosshost с 2020 года предоставляет бесплатные услуги ряду известных опенсорсных проектов, включая GNOME, KDE, Debian, FreeCAD, IP Fire, ActivityPub (W3), Ubuntu DDE, Ubuntu Unity и так далее.

Однако в последнее время у проекта начали возникать проблемы в работе, а ссылки на fosshost.org возвращали сообщения об ошибках 404. Теперь же волонтеры и вовсе объявили, что хостинг закрывается.

«В настоящее время Fosshost с глубоким сожалением сообщает, что мы более не можем продолжать обслуживать [клиентов]. Из-за обстоятельств, не зависящих от волонтеров Fosshost, сейчас мы находимся в ситуации, когда не можем гарантировать, что наши серверы останутся в сети, и фактически ожидаем, что скоро они отключатся. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем всем арендаторам Fosshost немедленно сделать резервные копии своих данных и как можно скорее мигрировать в другое место», — гласит официальное сообщение.

Вскоре после публикации этого сообщения на YCombinator Hacker News появилось разъяснение от одного из предполагаемых волонтеров проекта. Он пишет, что проблемы у Fosshost возникли из-за внезапного исчезновения главы проекта Томаса Марки (Thomas Markey). Оказалось, что Марки не выходил на связь уже около полугода, а он был единственным человеком, имевшим доступ к банковским счетам, необходимыми для работы хостера.

Журналисты издания Bleeping Computer, постаравшиеся разобраться в проблеме, пишут, что полная зависимость проекта от Марки стала той точкой отказа, из-за которой Fosshost будет вынужден прекратить работу.

По словам журналистов, первые признаки хаоса, царящего в управлении Fosshost, начали проявляться ранее в текущем году. К примеру, в августе хостинг был вынужден отказаться от AArch64, а к сентябрю приостановил работу приложений, сославшись на проблемы с масштабируемостью. В ноябре сопровождающие и вовсе оказались в тупике, так как узел в Чикаго оказался недоступен, не перезагружался и не восстанавливался.

«К сожалению, текущая ситуация с узлом такова, что мы не можем перезагрузить его, поскольку наш CEO не предоставил никому доступ к контроллеру домена», — писали они.

Уже тогда пользователям предлагали изучить альтернативные варианты хостинга или попытаться связаться с Марки, который был «единственным человеком, который мог это исправить».