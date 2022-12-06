Представители банка сообщают, что технологическая инфраструктура ВТБ находится «под беспрецедентной кибератакой из-за рубежа». В компании подчеркивают, что эта атака стала крупнейшей не только в этом году, но и за все время работы банка. В работе мобильных приложениях и веб-версии «ВТБ Онлайн» могут наблюдаться проблемы.

Отдельно подчеркивается, что системы банка работают в штатном режиме, а данные клиентов защищены от внешнего вмешательства, так как находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры банка.

«В ходе противостояния действиям хакеров, атакующих внешний контур систем банка, специалисты делают все необходимое и возможное, чтобы клиенты не почувствовали дискомфорт в пользовании сервисами. Однако при применении противомер временные затруднения в работоспособности банковских приложений и веб-версии ВТБ Онлайн периодически возможны. Мы приносим извинения за эту ситуацию и надеемся на понимание. Анализ DDoS-атаки свидетельствует о том, что она носит спланированный и широкомасштабный характер. Ее цель — причинить неудобства клиентам банка, затруднив работу банковских сервисов», — гласит официальный пресс-релиз ВТБ.

Также сообщается, что большинство атакующих запросов к сервисам банка были сгенерированы в зарубежных сегментах интернета, «однако вызывает особое беспокойство факт наличия вредоносного трафика с российских IP-адресов».