Разработчики Telegram сообщают, что теперь зарегистрироваться в мессенджере можно без SIM-карты и привязанного к ней телефонного номера.

Для этого понадобится приобрести на платформе Fragment специальный анонимный номер, стоимость которого начинается от 9 TON (около 1000 рублей). Напомню, что маркетплейс Fragment был запущен в октябре текущего года и с тех пор уже начал использоваться для проведения аукционов по продаже ценных имен пользователей.

«Сегодня начинается новая эра конфиденциальности: аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без сим-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна», — пишет теперь команда мессенджера.

Случайный номер формата +888 хххх хххх можно приобрети через Fragment уже сейчас. Минимальная стоимость такого виртуального номера составит 9 TON (около 16 долларов или 1000 рублей).

Также на платформе уже доступны аукционы с «красивыми» номерами такого формата, стоимость которых в настоящее время доходит до 57 000 долларов (до этой отметки дошли торги за номер +888 8 888).

Так как имена пользователей, которые продают через Fragment, закрепляются за покупателем как NFT, можно предположить, что с анонимными номерами используется тот же принцип.

Нужно отметить, что за день до старта продаж анонимных номеров, Павел Дуров писал в своем Telegram-канале, что монетизация мессенджера заработала всего год назад, но уже превзошла все ожидания компании.

По его словам, одни только подписки Telegram Premium, представленные 5 месяцев назад, быстро набрали более миллиона подписчиков и стали «одним из самых успешных примеров среди когда-либо запущенных подписок в социальных медиа».