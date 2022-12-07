2022 год был насыщен событиями и жизненными изменениями. Поэтому просим тебя пройти небольшой опрос, который поможет нам лучше понимать аудиторию и ее нужды.

Где ты сейчас находишься? Россия

Грузия

Европа

США

Турция

Казахстан

Кыргызстан

Тропики Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Тропики 100%, 1 голос 1 голос 100% 1 голос - 100% из всех голосов

Россия 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Грузия 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Европа 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

США 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Турция 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Казахстан 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Кыргызстан 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов Всего голосов: 1 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Россия

Грузия

Европа

США

Турция

Казахстан

Кыргызстан

Тропики × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали.

Насколько ты удовлетворен своим текущим доходом? (1 — полностью неудовлетворен, 10 — полностью удовлетворен) 1

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10 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. 6 100%, 1 голос 1 голос 100% 1 голос - 100% из всех голосов

1 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

2 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

3 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

4 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

5 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

7 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

8 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

9 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

10 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов Всего голосов: 1 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. 1

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10 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали.

Сколько часов приходится трудиться в неделю? 10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

выше 60 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. 40-50 100%, 1 голос 1 голос 100% 1 голос - 100% из всех голосов

10-20 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

20-30 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

30-40 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

50-60 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

выше 60 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов Всего голосов: 1 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. 10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

выше 60 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали.

Выросла ли рабочая нагрузка по сравнению с прошлым годом? Да

Нет Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Да 100%, 1 голос 1 голос 100% 1 голос - 100% из всех голосов

Нет 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов Всего голосов: 1 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Да

Нет × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали.

Работаешь в одном месте или в нескольких? Одно место

Два

Три и больше

Фриланс Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Одно место 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Два 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Три и больше 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Фриланс 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов Всего голосов: 0 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Одно место

Два

Три и больше

Фриланс × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали.

Уровень твоего стресса сейчас по десятибальной шкале? (1 — стресса нет, 10 — дикий стресс) 1

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10 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. 1 100%, 1 голос 1 голос 100% 1 голос - 100% из всех голосов

2 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

3 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

4 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

5 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

6 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

7 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

8 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

9 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

10 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов Всего голосов: 1 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. 1

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10 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали.

Сколько потратил на не самостоятельное обучение в этом году? (курсы, семинары, как внешние, так и внутрикорпоративные) 1-2 часа

2-5 часов

5-10 часов

10-20 часов

Более 20-ти часов Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. 1-2 часа 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

2-5 часов 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

5-10 часов 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

10-20 часов 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Более 20-ти часов 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов Всего голосов: 0 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. 1-2 часа

2-5 часов

5-10 часов

10-20 часов

Более 20-ти часов × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали.

Спасибо тебе, что смог уделить минутку!