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Xakep #281. RemotePotato0
2022 год был насыщен событиями и жизненными изменениями. Поэтому просим тебя пройти небольшой опрос, который поможет нам лучше понимать аудиторию и ее нужды.
Где ты сейчас находишься?
Насколько ты удовлетворен своим текущим доходом? (1 — полностью неудовлетворен, 10 — полностью удовлетворен)
Сколько часов приходится трудиться в неделю?
Выросла ли рабочая нагрузка по сравнению с прошлым годом?
Работаешь в одном месте или в нескольких?
Уровень твоего стресса сейчас по десятибальной шкале? (1 — стресса нет, 10 — дикий стресс)
Сколько потратил на не самостоятельное обучение в этом году? (курсы, семинары, как внешние, так и внутрикорпоративные)
Спасибо тебе, что смог уделить минутку!