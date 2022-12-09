Разработчики Chrome сообщают, что в новой десктопной версии браузера появятся новые функции, ориентированные на повышение производительности. В частности, функция Memory Saver поможет освободить до 40% памяти, приостановив работу всех неактивные вкладок.

Первые мемы и шутки о том, что Chrome способен использовать практически любое количество ОЗУ и ему все равно будет мало, появились еще в нулевых, но, похоже, скоро они останутся в прошлом. Новые версии браузера для Windows, macOS и ChromeOS имеют две новых функции — Memory Saver и Energy Saver.

«Режим экономии памяти (Memory Saver) освобождает память от вкладок, которые вы в данный момент не используете, поэтому активные сайты, которые вы просматриваете, работают максимально плавно, — объясняют инженеры Google. — Это особенно полезно, если вы используете другие ресурсоемкие приложения, например, игры или редактор видео».

Приостановленные неактивные вкладки будут автоматически перезагружены, когда вновь понадобятся пользователю. Также можно пометить важные сайты, вкладки которых будет запрещено приостанавливать вообще.

Вторая функция, Energy Saver, так же ориентирована на повышение производительности и должна продлить срок службы батареи ноутбука. Этот режим включается, как только заряд батареи опускается до 20%, и экономит энергию, ограничивая некоторые визуальные эффекты и фоновую активность в открытых вкладках.

Ожидается, что новые функции будут развернуты для пользователей по всему миру в ближайшие несколько недель.