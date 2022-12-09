«Лаборатория Касперского» представила Kaspersky Open Source Software Threats Data Feed. Этот сервис позволит выявлять закладки в сторонних компонентах и опенсорсном ПО, позволяя компаниям минимизировать риски использования ПО с открытым исходным кодом.

В компании сообщают, что в Kaspersky Open Source Software Threats Data Feed уже содержится информация примерно о 3000 уязвимых и вредоносных пакетов, размещенных в популярных репозиториях. Причем в десятках пакетов были зафиксированы недекларированные возможности, а некоторые из скомпрометированных компонентов были загружены пользователями десятки тысяч раз.

По данным «Лаборатории Касперского», среди уязвимостей, обнаруженных в опенсорсных пакетах, около 35% имеют высокий уровень опасности (High) и около 10% — критический (Critical).

В компании обещают, что с фидом Kaspersky Open Source Software Threats Data Feed разработчики смогут избежать уязвимых и скомпрометированных пакетов. Отдельно подчеркивается, что это касается и пакетов, которые содержат политические лозунги либо изменяют свою функциональность в определенных регионах (например, блокируют функциональность в РФ). Фид предоставляется в формате JSON.