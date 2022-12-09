Разработчики Tor Project объявили о выпуске Tor Browser версии 12.0, в которой реализована поддержка Apple Silicon и несколько улучшений для Android-версии.

Новый Tor Browser 12.0 построен на базе Firefox 102, тогда как в основе предыдущей версии (11.5) лежал Firefox 91. Это означает, что все исправления безопасности, улучшения производительности и кода Firefox, реализованные в новом ESR (Extended Support Release), теперь актуальны и для Tor.

Одним из основных новшеств в этой версии браузера стала встроенная поддержки Apple Silicon, то есть устройств с M1 и M2 на борту. Разработчики обещают, что основным преимуществом встроенной поддержки новой архитектуры Apple станет более высокая производительность браузера Tor в системах под управлением macOS.

Теперь Tor использует универсальный бинарник, который объединяет сборки x86-64 и ARM64, и автоматически выбирает правильную версию для платформы, на которой он запущен.

Android-версия браузера, которая раньше регулярно страдала от задержек в получении обновлений и новых функций, теперь догоняет десктопную.

«С начала года наши разработчики усердно работали над возобновлением регулярных обновлений для Android, повышением стабильности приложения и синхронизацией с циклом релизов Fenix ​​(Firefox для Android), — пишут представители Tor Project. — Следующим этапом нашего плана для Android станет перенос на Android избранных высокоприоритетных функций, которые недавно были запущены для десктоптных компьютеров».

Также в версии 12.0 для Android наконец был представлен режим HTTPs-only, который заработал для десктопов еще в версии 11.5. Напомню, что он позволяет браузеру автоматически переключаться на HTTPS-версию посещаемых сайтов, когда она доступна.

Еще одна важная новая функция, добавленная в версию для Android: «приоритизация сайтов .onion» (prioritize .onion sites), которая перенаправит посетителя сайта в зону .onion, если она доступна.

Наконец, в Tor Browser 12.0 появилась поддержка нескольких языков помимо английского (через систему загрузки языковых пакетов, которая заменит использовавшиеся ранее установщики для разных языков). Это позволяет переключаться между языками в любое время после установки браузера или устанавливать несколько языковых пакетов и переключаться между ними.