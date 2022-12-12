Аналитики Positive Technologies предупредили о набирающей популярность малвари BlueFox. Отмечается, что по функциональности BlueFox схож с популярным у преступников стилером RedLine, и в ближайшие годы эксперты ожидают широкого распространения BlueFox и массовых кампаний с его использованием.

После первого анализа малварь сразу напомнила экспертам стилер RedLine, который еще в 2021 году называли основным поставщиком учетных данных для крупных маркетплейсов даркнета. Однако дальнейшее изучение показало, что пойманное вредоносное ПО — это инфостилер BlueFox, появившийся в конце 2021 года и ранее описанный специалистами компании Sekoia.

Исследователи Positive Technologies провели собственный анализ малвари и пришли к выводу, что в ближайшие два года BlueFox наверняка наберет большую популярность среди преступников, и следует готовиться к массовым вредоносным кампаниям с его участием.

В своем отчете эксперты отмечают значительное сходство RedLine и BlueFox:

оба вредоноса написаны на C#;

распространяются по схеме MaaS (Malware-as-a-Service, «вредоносное ПО как услуга»);

продаются в даркнете довольно дешево по меркам киберпреступного рынка: RedLine — 150 долларов, BlueFox — 350 долларов;

имеют схожую функциональность: сбор паролей, кошельков, данных браузера, скриншотов экрана, файлов по маске пути, — а также скачивание и запуск других семплов.

Из-за этих сходств специалисты полагают, что BlueFox будет применяться злоумышленниками наряду с RedLine, а вскоре может приобрести не меньшую популярность. Для понимания масштабов проблемы достаточно сказать, что только в апреле 2022 года было зафиксировано 10 000 атак с использованием RedLine более чем в 150 странах мира, а по количеству C&C-серверов RedLine уступает лишь Cobalt Strike.