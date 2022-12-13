Замглавы Минэнерго Павел Сниккарс рассказал журналистам, что в России начали выявлять незаконных майнеров в жилых домах. По его словам, людей, добывающих криптовалюту, ищут иркутские энергетики, оценивая нагрузки на подстанциях. Интересно, что называть майнинг «незаконным» в настоящее время некорректно, так как эта сфера деятельности пока в принципе не введена в правовое поле и не урегулирована.

«Известия» пишут, что майнеров научились выявлять по росту объема энергопотребления и изменению профиля нагрузки. И хотя пока добыча криптовалют еще не отрегулирована законодательно, в суде удается доказать, что жильцы используют электроэнергию не для бытовых нужд. По информации издания, известно уже как минимум 10 случаев, когда энергосбытовые компании сумели взыскать с майнеров разницу в стоимости электроэнергии для населения и бизнеса.

Павел Сниккарс объяснил, что когда у энергетиков возникают подозрения, в квартиру направляют инспектора, который проверяет энергоустановки. После этого жильцам либо выставляют новый счет по цене электричества для бизнеса, либо через суд доказывают факт добычи криптовалюты и использования электроэнергии не для бытовых нужд.

Руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева объясняет, что эта проблема остро встала перед Иркутскэнергосбытом в 2021 году, когда область стала настоящей в «столицей майнинга» в РФ. По ее словам, там действительно замечено много примеров использования инфраструктуры жилых домов для добычи криптовалют.

Адеева говорит, что подозрения обычно вызывают ситуации, когда жилец потребляет более 30–40% от расхода многоквартирного дома, а также вопросы возникают в случае резкого роста потребления электроэнергии.

В сущности, для признания факта предпринимательской деятельности достаточно установить несоответствие объема потребления электроэнергии со среднемесячной нормой. Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин рассказал журналистам, что если вы потребляете много энергии, значит, вы майнер. Юрист говорит, что в таком случае энергосбыт попросту меняет тариф в одностороннем порядке и пересчитывает сумму задолженности. Неоплата долга ведет к отключению электроэнергии.

При этом суд, как правило, встает на сторону энергетических компаний, положительной практики по оспариванию задолженности гражданами на сегодня нет. Фактически ни одна из сторон в подобных спорах пока не доходила до Верховного суда РФ, который мог бы сформировать обобщенное регулирование до принятия законодательства.

Кроме того, «домашний» майнинг часто бывает сопряжен с неучтенным использованием электроэнергии, когда присоединение к электросети происходит вовсе без разрешения. PR-директор криптовалютной биржи Garantex Евгения Бурова отмечает, что в большинстве квартир и частных домов установлен предел потребления в 10 киловатт, что ограничивает возможный «парк» майнинговых девайсов всего двумя-тремя устройствами, а ежемесячную выручка от такой добычи (за вычетом расходов на электричество) составит 30 000 – 40 000 рублей. По этой причине наиболее громкие дела о незаконном майнинге связаны с кражей электричества из сетей за счет незаконного подключения.

Следует отметить, что законопроект о майнинге был внесен в Госдуму 17 ноября 2022 года. Он регулирует «процедуру майнинга цифровых валют и их последующую продажу». По сути, законопроект предполагает легализацию майнинга, декларацию дохода от него и уплату налогов.

В случае принятия поправок с 1 января 2023 года майнеры смогут продавать добытую цифровую валюту двумя способами: через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании; через специальную площадку, которая будет «создана в России в рамках экспериментального правового режима». В обоих случаях о сделках нужно будет уведомлять ФНС.

При этом Банк России концептуально поддерживает законопроект, однако в целом придерживается позиции о недопустимости оборота цифровой валюты в РФ.