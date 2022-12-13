Четвертая международная конференция по практической кибербезопасности OFFZONE пройдет в Москве 24 и 25 августа 2023 года.

В августе следующего года на одной площадке соберутся специалисты из разных областей: безопасники, разработчики, инженеры, исследователи, а также преподаватели и студенты. Эксперты выступят с докладами, проанализируют интересные кейсы, обсудят последние цифровые атаки и способы противостояния, в лучших традициях предыдущих конференций.

На OFFZONE 2023, ожидается много интерактива: участникам предстоит искать уязвимости в устройствах, сражаться на киберспортивных турнирах и апгрейдить свои бейджи в зоне пайки. Последним организаторы уделяют особое внимание. Например, в 2022 году это были полноценные микрокомпьютеры с питанием, светодиодами и платежной системой для внутренней валюты конференции. Участники их кастомизировали собственными аддонами с уникальным дизайном. Для OFFZONE 2023 обещают разработать новую модификацию бейджа.

Характерная особенность OFFZONE: мероприятие проводится исключительно в живом формате, без онлайн-трансляции. Это позволяет погрузиться в атмосферу и обменяться опытом лично (в тематических зонах и на мастер-классах).