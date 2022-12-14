Последний «вторник обновлений» в этом году принес патчи для 49 уязвимостей в продуктах Microsoft. В числе прочего, разработчики исправили две уязвимости нулевого дня, одна из которых уже использовалась злоумышленниками.

Среди 49 исправленных в этом месяце багов шесть были классифицированы как «критические», поскольку допускают удаленное выполнение кода. Среди других уязвимостей:

19 проблем повышения привилегий;

2 проблемы, связанные с обходом защитных функций;

23 проблемы удаленного выполнения кода;

3 проблемы связаны с раскрытием информации;

3 проблемы связаны отказом в обслуживании;

1 проблема допускает спуфинг.

Что касается 0-day уязвимостей, наиболее опасной из них стала CVE-2022-44698 (5,4 балла по шкале оценки уязвимостей CVSS), связанная с обходом защитной функции Windows SmartScreen, и обнаруженная известным ИБ-экспертом Уиллом Дорманном (Will Dormann).

«Злоумышленник может создать вредоносный файл и с его помощью обойти защиту Mark of the Web (MOTW), что приведет к ограниченной потере целостности и доступности таких защитных механизмов, как Protected View в Microsoft Office, которые полагаются на метки MOTW», — объясняют специалисты.

Злоумышленники уже эксплуатировали эту уязвимость, создавая вредоносные файлы JavaScript, подписанные с использованием искаженной подписи. Благодаря этому SmartCheck сообщал об ошибке и не отображал предупреждения Mark of the Web, что позволяло запускать вредоносные скрипты и автоматически устанавливать малварь. Известно, что хакеры злоупотребляли этим багом для распространения трояна QBot и вымогателя Magniber.

Стоит сказать, что Уилл Дорманн писал в Twitter об уязвимостях такого типа начиная с июля текущего года. Вероятно, новый баг связан с другой MOTW-ошибкой, которую Microsoft исправила в прошлом месяце.

Вторая 0-day уязвимость этого месяца, CVE-2022-44710 (7,8 балла по шкале оценки уязвимостей CVSS), представляет собой уязвимость графического ядра DirectX, связанную с повышением привилегий и обнаруженную ИБ-экспертом Лукой Прибаничем (Luka Pribanić).

Сообщается, что атакующий, успешно воспользовавшийся этой уязвимостью, может получить привилегии уровня SYSTEM.

Также на этой неделе обновления для своих продуктов выпустили и другие компании: