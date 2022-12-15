Xakep #281. RemotePotato0
Разработчики Microsoft предупредили, что обновления для Windows Server, выпущенные в рамках декабрьского «вторника обновлений», могут вызывать ошибки при создании новых виртуальных машин на некоторых хостах Hyper-V.
Сообщается, что проблема затрагивает только хосты Windows Server/AzStack HCI в средах с поддержкой SDN, которые управляются с помощью System Center Virtual Machine Manager (SCVMM).
«Вы можете увидеть сообщение об ошибке во время выполнения задач, связанных с созданием нового Network Adapter (Network Interface Card или NIC) присоединенного к сети виртуальных машин, или новой виртуальной машины с Network Adapter, присоединенных к сети виртуальных машин», — объясняют в Microsoft.
В компании подчеркнули, что баг не затрагивает уже существующие виртуальные машины и сетевые адаптеры, и касается только созданных уже после установки проблемного обновления.
Также в компании считают, что проблема коснулась только Windows Server 2019 и Windows Server 2022 с установленными пакетами KB5021237 и KB5021249.
|Версия VMM
|Hyper-V пропатчен KB5021249/KB5021237
|SDN включен
|Затронуто
|VMM 2019
|2012 R2, 2016, 2019, HCI 21H2
|Нет
|Нет
|VMM 2019
|2012 R2, 2016
|Да
|Нет
|VMM 2019
|2019, HCI 21H2
|Да
|Да
|VMM 2022
|2016, 2019, 2022, HCI 22H2
|Нет
|Нет
|VMM 2022
|2016
|Да
|Нет
|VMM 2022
|2019, 2022, HCI 22H2
|Да
|Да
Разработчики Microsoft уверяют, что уже работают над исправлением возникшего бага, а пока администраторам предлагается использовать обходной путь для решения проблемы, детально описанный службой поддержки.