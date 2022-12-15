Разработчики Microsoft предупредили, что обновления для Windows Server, выпущенные в рамках декабрьского «вторника обновлений», могут вызывать ошибки при создании новых виртуальных машин на некоторых хостах Hyper-V.

Сообщается, что проблема затрагивает только хосты Windows Server/AzStack HCI в средах с поддержкой SDN, которые управляются с помощью System Center Virtual Machine Manager (SCVMM).

«Вы можете увидеть сообщение об ошибке во время выполнения задач, связанных с созданием нового Network Adapter (Network Interface Card или NIC) присоединенного к сети виртуальных машин, или новой виртуальной машины с Network Adapter, присоединенных к сети виртуальных машин», — объясняют в Microsoft.

В компании подчеркнули, что баг не затрагивает уже существующие виртуальные машины и сетевые адаптеры, и касается только созданных уже после установки проблемного обновления.

Также в компании считают, что проблема коснулась только Windows Server 2019 и Windows Server 2022 с установленными пакетами KB5021237 и KB5021249.

Версия VMM Hyper-V пропатчен KB5021249/KB5021237 SDN включен Затронуто VMM 2019 2012 R2, 2016, 2019, HCI 21H2 Нет Нет VMM 2019 2012 R2, 2016 Да Нет VMM 2019 2019, HCI 21H2 Да Да VMM 2022 2016, 2019, 2022, HCI 22H2 Нет Нет VMM 2022 2016 Да Нет VMM 2022 2019, 2022, HCI 22H2 Да Да

Разработчики Microsoft уверяют, что уже работают над исправлением возникшего бага, а пока администраторам предлагается использовать обходной путь для решения проблемы, детально описанный службой поддержки.