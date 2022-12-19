Владельцы Corsair K100 заметили, что их клавиатуры могут время от времени самостоятельно печатать тексты, которые были набраны на них несколько дней назад. Производитель уверяет, что это никак не связано с кейлоггингом, просто возникла проблема с функцией записи макросов.

Одним из первых жутковатый баг обнаружил пользователь под ником brendenguy, который еще в августе сообщал на форуме поддержки Corsair, что его клавиатура начинает печатать сама по себе, если он использует ее с MacBook Pro, игровым компьютером и KVM-переключателем.

«Каждые пару дней клавиатура начинала случайным образом печатать сама по себе, пока я работал на MacBook. Похоже, обычно она печатает сообщения, которые я ранее набирал на игровом ПК, и она не останавливается, пока я не отключу ее и не подключу обратно», — писал встревоженный владелец K100.

В этой ветке форума вскоре появились ответы от других пользователей, которые тоже столкнулись с аналогичной проблемой. Один пострадавший писал, что его клавиатура вдруг начала набирать «конкретную строку из очень конфиденциального письма» во время работы с клиентскими данными на ПК в Safe Mode. Другой пользователь отмечал, что вообще не использует ПО Corsair iCue для программирования периферийных устройств, но столкнулся с таким же поведением гаджета. Третий пострадавший рассказывал, что его K100 напечатала более 100 символов против его воли, а сброс до заводских настроек и очистка памяти клавиатуры не помогли решить проблему.

Обсуждение этой проблемы можно обнаружить и на форуме Linus Tech Tips (1, 2), где одни владельцы K100 рассказывают, что испугались, что их взломали, а другие прямо обвиняют Corsair в скрытом кейлоггинге.

Издание Ars Technica связалось с представителями Corsair и запросило у компании комментарий о происходящем. Разработчики ответили, что действительно получали «несколько» сообщений о странном поведении K100. Неизвестно сколько именно пользователей столкнулись с печатающими самостоятельно клавиатурами, но в компании подчеркнули, что «клавиатура не имеет аппаратной функции, которая работала бы как кейлоггер».

«Клавиатуры Corsair однозначно не перехватывают пользовательский ввод и не имеют возможности перехватывать отдельные нажатия клавиш», — заявил представитель Corsair.

В настоящее время в компании ищут причину возникновения этой странной проблемы. Разработчики предполагают, что баги могут быть связаны с функциональностью записи макросов, и некоторые пользователи якобы уже смогли избавить от проблемы с помощью недавнего обновления прошивки, выпущенного Corsair (согласно заявлениями самой компании, а также по словам одного человека с форума Corsair, который также сообщает, что после обновления у него возникли другие сложности).

В целом, эта теория косвенно подтверждается тем, что Corsair K100 действительно может записывать макросы, как используя проприетарное ПО производителя, так или без него.

«Функция макроса может включаться непреднамеренно и записывать ввод с клавиатуры, а также, возможно, действия мыши. Затем эти макросы запускаются и воспроизводятся позже, что ошибочно интерпретируется как кейлоггинг. Мы еще изучаем точную природу возникновения этой проблемы с нашими клиентами», — рассказали в Corsair.

Журналисты Ars Technica отмечают, что это не первый подобный случай. К примеру, на Reddit можно найти обсуждения двух- и трехлетней давности (1, 2, 3), где пользователи клавиатур Logitech жалуются на точно такие же проблемы. Тогда многие пользователи тоже пришли к выводу, что виновником происходящего является случайная запись макросов.