Microsoft предупреждает, что накопительное обновление для Windows 10 (KB5021233), выпущенное в рамках декабрьского «вторника обновлений», может провоцировать появление BSOD с ошибкой 0xc000021a.

Так как разработчики еще изучают проблему, точного ответа о причине ее возникновения пока нет. Предполагается, что сбои вызывает несоответствие между версиями файла hidparse.sys в system32 и system32/drivers в папке Windows, «что может приводить к сбою валидации подписи при очистке».

Известно, что багу подвержены клиентские версии Windows 10, начиная с Windows 10 20H2 и заканчивая последней версией Windows 10 22H2.

Хотя в Microsoft сообщили, что уже работают над патчем, сроки его выхода не были обозначены. Вместо этого пользователям пока предлагается временное решение проблемы: нужно скопировать файл hidparse.sys из папки system32\drivers в system32, используя Windows Recovery Environment (WinRE), чтобы проверка подписи больше не завершалась ошибкой.

Чтобы устранить последствия бага на уже пострадавших машинах потребуется выполнить следующие действия: