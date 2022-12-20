Xakep #282. Атака Базарова
Microsoft предупреждает, что накопительное обновление для Windows 10 (KB5021233), выпущенное в рамках декабрьского «вторника обновлений», может провоцировать появление BSOD с ошибкой 0xc000021a.
Так как разработчики еще изучают проблему, точного ответа о причине ее возникновения пока нет. Предполагается, что сбои вызывает несоответствие между версиями файла hidparse.sys в system32 и system32/drivers в папке Windows, «что может приводить к сбою валидации подписи при очистке».
Известно, что багу подвержены клиентские версии Windows 10, начиная с Windows 10 20H2 и заканчивая последней версией Windows 10 22H2.
Хотя в Microsoft сообщили, что уже работают над патчем, сроки его выхода не были обозначены. Вместо этого пользователям пока предлагается временное решение проблемы: нужно скопировать файл hidparse.sys из папки system32\drivers в system32, используя Windows Recovery Environment (WinRE), чтобы проверка подписи больше не завершалась ошибкой.
Чтобы устранить последствия бага на уже пострадавших машинах потребуется выполнить следующие действия:
- войти в WinRE и нажать кнопку Troubleshoot;
- нажать на Start recovery, troubleshooting, and diagnostic tools;
- выбрать кнопку Advanced Options;
- нажать на кнопку Command Prompt и дождаться перезагрузки устройства, если это необходимо;
- в окне командной строки выполните следующую команду (если Windows установлена не в C:\windows, команду нужно изменить соответствующим образом):
xcopy C:\windows\system32\drivers\hidparse.sys C:\windows\\system32\hidparse.sys;
- после завершения команды ввести exit;
- нажать кнопку Continue.