Министерство юстиции США объявило об аресте двух мужчин, причастных ко взлому диспетчерской системы такси в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Следствие сообщает, что подозреваемые наняли российских хакеров, которым заплатили не менее 100 000 долларов США.

Пресс-релиз Минюста гласит, что подозреваемые, Даниэль Абаев (Daniel Abayev) и Питер Лейман (Peter Leyman), проживающие в Нью-Йорке, взломали диспетчерскую систему в аэропорту имени Джона Кеннеди, чтобы определенные водители такси могли попадать в начало очереди в обход остальных.

Дело в том, что аэропорту имени Джона Кеннеди такси должны ждать на стоянке, прежде чем их отправят к терминалу в том порядке, в котором они прибыли. В итоге водителям зачастую приходится ждать своей очереди по несколько часов. Такая система была создана специально для поддержания «справедливых рабочих условий» для водителей, в связи со значительным спросом на их услуги.

Следователи пишут, что Абаев и Лейман влияли на работу систем диспетчерской службы такси в период с сентября 2019 года по сентябрь 2021 года. Так, они сумели взломать систему диспетчеризации и получили возможность управлять порядком подачи такси, что позволяло некоторым водителям попадать в начало очереди. С водителей, участвовавших в этой схеме, взималась плата в размере 10 долларов каждый раз, когда брали заказ в обход остальных. Тем, кто рекламировал эту услугу среди своих коллег, давали бесплатный «пропуск» очереди.

Все общение с таксистами происходило в закрытых чатах, где водители должны были сообщить мошенникам номер своего жетона, внести оплату (наличными или с помощью мобильного платежа), после чего организаторы схемы отправляли сообщение терминалу, к которому должен был подъехать водитель.

При этом интересный нюанс этой истории заключается в том, взлом подозреваемые осуществили не самостоятельно. По версии следствия, для этой задачи они наняли неких проживающих в России хакеров, которым заплатили не менее 100 000 долларов США «за разработку программного обеспечения».

Согласно обвинительному заключению, с помощью этой схемы совершалось около 2500 «мошеннических поездок» в неделю, а порой цифра доходила до 600-1000 поездок в день.

«Абаев и Лейман изучали и пытались использовать различные способы доступа к диспетчерской системе, в том числе: подкуп кого-либо для вставки флеш-накопителя с вредоносным ПО в компьютеры, подключенные к диспетчерской системе; получение несанкционированного доступа к диспетчерской системе через соединение Wi-Fi; а также кражу компьютерных планшетов, подключенных к диспетчерской системе. Участники хакерской схемы также отправляли друг другу сообщения, в которых явно обсуждали свое намерение взломать систему диспетчеризации. Например, 10 ноября 2019 года Абаев отправил одному из российских хакеров сообщение на русском языке: “Я знаю, что Пентагон взламывали. А не сможем ли мы взломать индустрию такси[?]”», — пишут в Минюсте.

Теперь каждому из подозреваемых предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения компьютерного вторжения, что может повлечь за собой тюремное заключение сроком до 10 лет.