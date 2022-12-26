Французские власти наложили штраф в размере 60 миллионов евро на дочернюю компанию Microsoft в Ирландии. Все дело в размещении рекламных файлов cookie на компьютерах пользователей без их явного на это согласия, что нарушает законы ЕС о защите данных.

Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) Франции сообщает, что пользователи, посещавшие домашнюю страницу поисковой системы Bing, не имели «механизма, которые позволял бы отказаться от файлов cookie так же легко, как и принять их».

Регулятор проводил аудит в период с сентября 2020 года по май 2021 года после жалобы, полученной в феврале 2020 года. Теперь он заявляет, что Microsoft размещала файлы cookie с целью показа рекламы и борьбы с рекламным мошенничеством без предварительного разрешения пользователей, как того требуют законы ЕС.

Помимо штрафа Microsoft также обязали изменить практику использования файлов cookie в течение трех месяцев, а в противном случае (в случае невыполнения требований регулятора в срок), компания столкнется с дополнительными штрафами в размере 60 000 евро в день.

Представители Microsoft сообщили журналистам издания Wall Street Journal, что уже внесли необходимые изменения, добавив возможность отказаться от рекламных cookie. При этом в компании выразили обеспокоенность тем, что файлы cookie для обнаружения рекламного мошенничества не должны спрашивать согласия у тех, кто «намеревается обмануть других».