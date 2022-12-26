Специалисты Федерального бюро расследований (ФБР) встревожены тем, злоумышленники все чаще имитируют известные бренды в рекламных объявлениях, которые поисковые системы отображают в результатах поиска. В итоге ФБР рекомендует потребителям использовать блокировщики рекламы, чтобы защититься от таких угроз.

Судя по всему, правоохранители вдруг обратили свое внимание на одну из разновидностей вредоносной рекламы. Они пишут, что мошенники регулярно регистрируют домены, максимально похожие на домены легитимных компаний и сервисов, а затем используют их для покупки рекламных мест в поисковиках. Так как объявления отображаются в верхней части поисковой выдачи, человек может принять их за один из результатов поиска и кликнуть по ссылке.

Как правило, такая реклама ведет на страницы, которые имитируют реальные официальные сайты различных компаний и сервисов. Например, если пользователь ищет некое приложение, после перехода по ссылке он попадет на поддельный сайт, который эксплуатирует название этой программы и содержит ссылку якобы для ее загрузки. Но на самом деле жертва сможет загрузить с такого ресурса только малварь.

В ФБР отмечают, что такая вредоносная реклама в поисковой выдаче часто маскируется под сайты, связанные с финансами (в частности криптовалютные биржи). На таких ресурсах пользователей просят ввести логин и пароль, которые в итоге окажутся в руках преступников и будут использованы для кражи средств.

«Хотя реклама в поисковых системах не является вредоносной по своей природе, важно проявлять осторожность при доступе к веб-страницам через рекламные ссылки», — говорится в сообщении ФБР.

В итоге правоохранители советуют внимательно проверять URL-адреса сайтов, а лучше вводить их прямо в адресной строке браузера, а не искать компании через поисковики. Также рекомендуется использовать блокировщики рекламы, чтобы не видеть потенциально опасных объявлений вовсе.