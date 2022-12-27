Все приложения и расширения DuckDuckGo будут блокировать всплывающие окна с предложением входа с помощью аккаунта Google. Дело в том, что разработчики DuckDuckGo убеждены, что таким образом Google собирает данные пользователей. В компании заявили, что новая блокировка будет работать в приложениях и расширениях для Chrome, Firefox, Brave и Microsoft Edge.

Вариант единого входа (single sign-on) на сайты через Google появился ради удобства пользователей, чтобы те могли быстро входить на разные платформы, используя свою учетную запись в Google (вместо того, чтобы создавать новые учетные записи и разные пароли для сайтов). Очевидным недостатком этой практики является тот факт, что Google получает возможность отслеживать сайты и приложения, куда входят пользователи.

Хотя в Google уверяют, что «данные из Sign In With Google не используются для рекламы или других целей, не связанных с безопасностью», разработчики DuckDuckGo говорят, что их собственные тесты показали, что с помощью этого механизма Google все же собирает пользовательские данные.

«Посмотрите на результаты наших тестов на приложенном изображении, которое показывает, что Google собирает данные при входе через Sign In With Google. Например, на сайте investing.com многие запросы отправляются на https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?. Полный URL-адрес страницы включен в параметры запроса. Если мы не использовали вход с помощью Google во время тестов, файл cookie DSID, отправленный с этими запросами, имел значение NO_DATA. Если же мы входили на сайт с помощью Google, файл cookie DSID имел длинное шестнадцатеричное значение, — рассказали разработчики DuckDuckGo журналистам издания Bleeping Computer. — На приложенном изображении слева мы вошли в систему с помощью Google, а справа не использовали Google для входа».

Поскольку в DuckDuckGo сочли такое поведение риском для конфиденциальности, компания решила применить довольно агрессивный подход и полностью блокировать запросы Sign In With Google, не давая пользователям возможности воспользоваться этим механизмом.

Издание Bleeping Computer сообщает, что блокировка встроена в функцию общей защиты в браузерном расширении, поэтому, когда расширение активно, все подсказки от Google автоматически блокируются. То же самое относится и к браузеру DuckDuckGo для macOS, где функция встроена в «Protection»: нет возможности ее отключить, не отказываясь полностью от всех средств защиты конфиденциальности.

При это разработчики ожидают, что новая функциональность продуктов DuckDuckGo не вызовет проблем у людей, которые используют Sign In With Google для входа на сайты, поскольку этот метод входа по-прежнему будет доступен на соответствующих страницах. Просто перестанут появляться раздражающие всплывающие окна.