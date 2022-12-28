Специалисты Group-IB составили ТОП-10 самых популярных фильмов у сетевых пиратов в уходящем году. Рейтинг возглавила картина «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза. При этом в компании говорят, что пиратский «рынок» продолжает падение: количество выявленных пиратских ресурсов в 2022 году сократилось в 1,7 раза.

Исходя из числа обнаруженных в сети нелегальных копий, в ТОП-10 самых популярных у пиратов фильмов вошли:

«Бэтмен»; «Человек-паук: нет пути домой»; «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия»; «Топ Ган: Мэверик»; «Проект «Адам»; «Фантастические твари: тайны Дамблдора»; «Затерянный город»; «Соник 2 в кино»; «Мир Юрского периода: господство»; «Варяг».

При этом эксперты говорят, что невзирая на повышенный интерес зрителей к нелегальному контенту на фоне ухода из России иностранных компаний и стриминговых платформ, а также «заморозки» мировых кинопремьер в отечественных кинотеатрах, «рынок» онлайн-пиратства в РФ сжимается.

По оценкам аналитиков, если в 2021 году было обнаружено более 119 000 уникальных сайтов с пиратским видеоконтентом, то в середине декабря 2022 года их количество уже не превышало 69 000.

Специалисты уже давно пишут о том, что фрегат интернет-пиратов в России уверенно идет ко дну. Так, в 2021 году рынок нелегального распространения копий фильмов в интернете сократился с 59 млн до 50 млн долларов по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам аналитиков Group-IB, в 2022 году ожидается продолжение этого тренда.

Причины снижения доходов пиратов исследователи связывают с эффективным противодействием со стороны правообладателей, сокращением выплат со стороны рекламодателей (гемблинга и онлайн-казино), а также проблемами с получением и выводом денег.

При этом отмечается, что пираты, недовольные сокращением своих заработков, используют различные технические приемы для удержания своей аудитории: «склейку» доменов, переезд в Telegram-каналы и социальные сети, и даже «сарафанное радио» — рекламу пиратских доменов, которые придется сохранить в закладках браузера.

Еще одним необычным способом продвижения пиратских сайтов в 2022 году стало использование в англоязычном интерфейсе поиска Google сниппетов со ссылками на пиратские сайты. В уходящем году эксперты выявили не менее 15 крупных пиратских проектов, которые пользовались подобным способом продвижения.

Еще одним важным трендом уходящего года в компании называют демаргинализацию пиратства: нелегальные копии фильмов производства зарубежных киностудий стали показывать в кинотеатрах и возродившихся частных видеосалонах. Появилась даже отдельная услуга по упаковке полученных незаконным путем файлов в DCP-пакеты (формат, который «понимает» специализированное оборудование в кинотеатрах). Кроме того, некоторые крупные компании начали спонсировать пиратские озвучки, хотя исторически подобного рода спонсорами раньше были исключительно онлайн-казино, беттинг и криптоплатформы.