Один из крупнейших в мире пулов для майнинга криптовалюты, объявил, что стал жертвой кибератаки, которая привела к краже активов на общую сумму около 3 млн долларов. Похищенные средства принадлежали как клиентам, так и самой компании.

Официальный пресс-релиз BTC.com гласит, что в результате атаки были похищены криптовалюты на сумму около 700 000 долларов, принадлежащие клиентам платформы, а также цифровые активы на 2,3 млн долларов, принадлежащие самой компании.

Сообщается, что атака была обнаружена 23 декабря 2022 года, и тогда же BTC.com уведомил об инциденте китайские правоохранительные органы в Шэньчжэне. С тех пор компания сумела вернуть часть украденной криптовалюты, однако точная сумма не раскрывается.

«23 декабря 2022 года власти начали расследование, сбор доказательств, а также запросили помощь и координацию с соответствующими агентствами, — добавляют в BTC.com. — Наша компания приложит прикладывать все усилия по возвращению украденных активов».

Хотя о техническом аспекте этой атаки неизвестно практически ничего, представители BTC.com добавляют, что уже приняли необходимые меры для блокировки подобных атак в будущем. Также подчеркивается, что случившееся никак не повлияло на работу платформы.