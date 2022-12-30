Разработчики Netgear исправили серьезную уязвимость, затрагивающую сразу несколько моделей Wi-Fi-маршрутизаторов компании. Владельцам устройств рекомендуют как можно скорее обновить прошивку до новейшей версии.

Известно, что уязвимость затрагивает различные модели маршрутизаторов из серий Wireless AC Nighthawk, Wireless AX Nighthawk (WiFi 6) и Wireless AC.

При этом пока в Netgear не раскрывают ни никакой информации об уязвимом компоненте, ни о потенциальном влиянии обнаруженной уязвимости. Известно лишь, что проблема связана  переполнением буфера, которое возникает еще перед аутентификацией. Как правило, последствия от успешной эксплуатации таких багов могут варьироваться от отказа в обслуживании до выполнения произвольного кода.

В бюллетене безопасности, Netgear настоятельно рекомендует владельцам проблемных устройств  как можно скорее обновить прошивку до последней доступной версии.

Список уязвимых маршрутизаторов и пропатченных версий прошивок можно увидеть ниже.

Уязвимый роутер Исправленная версия прошивки
RAX40 1.0.2.60
RAX35 1.0.2.60
R6400v2 1.0.4.122
R6700v3 1.0.4.122
R6900P 1.3.3.152
R7000P 1.3.3.152
R7000P 1.0.11.136
R7960P 1.4.4.94
R8000P 1.4.4.94

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