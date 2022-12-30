Разработчики Netgear исправили серьезную уязвимость, затрагивающую сразу несколько моделей Wi-Fi-маршрутизаторов компании. Владельцам устройств рекомендуют как можно скорее обновить прошивку до новейшей версии.

Известно, что уязвимость затрагивает различные модели маршрутизаторов из серий Wireless AC Nighthawk, Wireless AX Nighthawk (WiFi 6) и Wireless AC.

При этом пока в Netgear не раскрывают ни никакой информации об уязвимом компоненте, ни о потенциальном влиянии обнаруженной уязвимости. Известно лишь, что проблема связана переполнением буфера, которое возникает еще перед аутентификацией. Как правило, последствия от успешной эксплуатации таких багов могут варьироваться от отказа в обслуживании до выполнения произвольного кода.

В бюллетене безопасности, Netgear настоятельно рекомендует владельцам проблемных устройств как можно скорее обновить прошивку до последней доступной версии.

Список уязвимых маршрутизаторов и пропатченных версий прошивок можно увидеть ниже.