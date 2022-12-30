Xakep #283. Змеиная пирамида
Разработчики Netgear исправили серьезную уязвимость, затрагивающую сразу несколько моделей Wi-Fi-маршрутизаторов компании. Владельцам устройств рекомендуют как можно скорее обновить прошивку до новейшей версии.
Известно, что уязвимость затрагивает различные модели маршрутизаторов из серий Wireless AC Nighthawk, Wireless AX Nighthawk (WiFi 6) и Wireless AC.
При этом пока в Netgear не раскрывают ни никакой информации об уязвимом компоненте, ни о потенциальном влиянии обнаруженной уязвимости. Известно лишь, что проблема связана переполнением буфера, которое возникает еще перед аутентификацией. Как правило, последствия от успешной эксплуатации таких багов могут варьироваться от отказа в обслуживании до выполнения произвольного кода.
В бюллетене безопасности, Netgear настоятельно рекомендует владельцам проблемных устройств как можно скорее обновить прошивку до последней доступной версии.
Список уязвимых маршрутизаторов и пропатченных версий прошивок можно увидеть ниже.
|Уязвимый роутер
|Исправленная версия прошивки
|RAX40
|1.0.2.60
|RAX35
|1.0.2.60
|R6400v2
|1.0.4.122
|R6700v3
|1.0.4.122
|R6900P
|1.3.3.152
|R7000P
|1.3.3.152
|R7000P
|1.0.11.136
|R7960P
|1.4.4.94
|R8000P
|1.4.4.94