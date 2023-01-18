Двенадцатый форум по информационной безопасности Positive Hack Days пройдет в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького в Москве 19 и 20 мая 2023 года. Подготовка к мероприятию уже началась, и прием заявок на выступления открыт. Предложить тему доклада можно до 25 марта.

В кибербитве Standoff, которая снова пройдет в рамках PHDays, атакующие и защитники вновь испытают безопасность инфраструктуры цифрового государства и продемонстрируют возможные цепочки недопустимых событий в разных отраслях. Желающие поделиться с участниками своими ценными открытиями и наработками, рассказать о bug bounty, участии в Standoff или жизни специалиста red или blue team могут стать спикерами.

Форум открыт для всех исследователей: программный комитет рассмотрит заявки как от признанных экспертов по информационной безопасности, так и от новичков.

На PHDays 12 ожидают доклады специалистов по отражению атак (defensive security) и защите через нападение (offensive security). Также приглашаются докладчики по темам разработки, блокчейна и машинного обучения в информационной безопасности. Однако организаторы готовы рассмотреть любой интересный доклад или презентацию по кибербезопасности.

Условия участия остаются прежними: все выступления на PHDays 12 пройдут в форме докладов (50 минут) или Fast Track (15 минут). Для участия в форуме нужно заполнить заявку на странице CFP, указав информацию о себе и о своем докладе.

Спикерам с докладами на 50 минут, находящимся не в Москве, будут предоставлены трансфер до места проведения PHDays и обратно, проживание в гостинице и два дополнительных билета на форум.