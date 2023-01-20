Более 300 ресторанов быстрого питания в Великобритании были временно закрыты из-за атаки шифровальщика на корпорацию Yum! Brands, владеющую такими брендами, как KFC, Pizza Hut, Taco Bell и The Habit Burger Grill.

Yum! Brands управляет сетью из примерно 53 000 ресторанов в 155 странах мира, общая годовая прибыль которых оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

Представители корпорации сообщают, что атака шифровальщика произошла 18 января 2023 года.

«Сразу же после обнаружения инцидента компания приступила к выполнению протоколов реагирования, включая принятие мер по сдерживанию, таких как отключение некоторых систем от сети и внедрение усовершенствованных технологии мониторинга», — гласит заявление для прессы.

В Yum! Brands подтверждают, что в ходе атаки из сети компании были похищены некие данные (не уточняется, какие именно), однако подчеркивается, что доказательств компрометации информации о клиентах найдено не было.

Сообщается, что в настоящее время проводится расследование случившегося, к которому привлечены сторонние ИБ-эксперты и киберкриминалисты, а также о случившемся уже уведомили правоохранительные органы.

Пострадавшие рестораны в Великобритании уже вернулись к нормальной работе, и ожидается, что в их работе не возникнет других проблем, связанных с этой кибератакой. В целом в компании полагают, что этот инцидент не окажет существенного негативного влияние на бизнес Yum! Brands, ее операции и финансовые результаты.