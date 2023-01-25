Международная конференция Privacy Day 2023 состоится 27 января 2023 года в формате онлайн и будет приурочена к Международному дню защиты данных. Организаторы мероприятия ставят своей целью включение русскоязычного сообщества по всему миру в обсуждение темы приватности и защиты информации.

В 2023 году Privacy Day пройдет уже в пятый раз. Главными темами этого года станут: утечки данных в России, Казахстане и странах СНГ, а также новые подходы к данным в условиях кризисов и глобальных катастроф.

Первый трек будет посвящен обсуждению крупнейших инцидентов связанных с утечками данных, как в России, так и в других странах. Эксперты обсудят их последствия, влияние утечек в одной стране на ситуацию с данными в другой, реакцию компаний на инциденты. Также специалисты разберутся в необходимых мерах: обязательном уведомлении, оборотных штрафах и прочих законодательных нововведениях. В треке запланирована панельная дискуссия с участием спикеров из Казахстана, России, Кыргызстана, Армении, Узбекистана, и других стран региона.

Второй трек затронет проблемы в сфере приватности, с которыми общество столкнулось в 2022 году: взломы государственных сервисов, сливы личных данных, фишинг (в том числе связанный с мобилизацией), слежка за людьми по камерам. Будет рассмотрено, как изменяются подходы к использованию и защите персональных данных в годы критических событий (санкций, глобальных катастроф и так далее), почему участились инциденты, и как все это отразилось на обществе.

Третий трек будет посвящен проектам в области Privacy Tech. В его рамках пройдут несколько интервью с представителями технологических проектов, занимающимися темой приватности и доступом к информации. Речь пойдет об актуальных вызовах и о том, как технологии и общество на них реагируют. Также будут презентованы новые проекты и стартапы, которые участвовали в акселераторе и инкубаторе Privacy Accelerator.

В 2023 году конференция будет проходить в формате онлайн с трансляцией на YouTube. Участие в качестве слушателя доступно для всех пользователей без дополнительной регистрации и сбора персональных данных.