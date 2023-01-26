На этой неделе СМИ сообщили, что в грядущей Android 14 появится запрет на установку приложений, предназначенных для устаревших версий Android. Нельзя будет даже загрузить APK-файл и установить вручную. Разработчики надеются, что эти меры помогут в борьбе с вредоносными ПО.

По информации издания 9to5Google, правила Google изменились в прошлом месяце, и теперь недавно добавленные в Play Store приложения должны быть ориентированы как минимум на Android 12.

Ранее минимальные требования к уровню API применялись только к приложениям, предназначенным для Google Play Store. Если разработчик хотел создать приложение для более старой версии, он мог попросить своих пользователей загрузить нужный APK-файл вручную. Кроме того, если приложение для Android не обновлялось после изменения гайдлайнов, Play Store все равно продолжал предоставлять его пользователям, установившим его ранее.

В Android 14 требования к API будут ужесточены, а установку устаревших приложений полностью заблокируют. Так, изменения запретят загрузку APK-файлов пользователями, а также запретят устанавливать такие приложения магазинам.

Журналисты сообщают, что сначала устройства на Android 14 будут блокировать только приложения, предназначенные для совсем старых версий Android. Но со временем планируется повысить этот порог до Android 6.0 (Marshmallow). Скорее всего, в итоге каждый производитель устройств будет самостоятельно устанавливать порог для устаревших приложений (если вообще будет его включать).

Блокируя устаревшие приложения, в Google надеются, что это поможет сдержать распространение малвари для Android. Так, разработчики говорят, что некоторые вредоносные приложения намеренно нацеливаются на старые версии Android, обходя таким образом защитные механизмы, актуальные только для более новых приложений.