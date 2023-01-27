Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Федерального бюро расследований (ФБР), а также платформы Госдепартамента США Rewards For Justice, которая используется для борьбы с терроризмом и контрразведки.

Если проверить домены cia.gov, fbi.gov и rewardsforjustice.net в реестре запрещенных сайтов, приходит ответ, что доступ к ресурсам действительно ограничивается. Однако причина блокировки не указывается. Все сайты заблокированы по «маске» (*), то есть со всеми доменами и поддоменами.

Представители регулятора объяснили СМИ, что сайты были заблокированы за распространение материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующих вооруженные силы Российской Федерации.