ИБ-эксперты заметили, что в даркнете увеличилось число предложений по продаже аккаунтов на криптобиржах. Такие учетные записи недороги и часто используются преступниками для отмывания средств. Однако нынешний рост, по словам экспертов, связан с ограничениями, введенными биржами против россиян.

Со ссылкой на специалиста группы анализа угроз Positive Technologies Николя Чурсина, «Коммерсант» сообщает, что количество таких предложений в даркнете выросло в два раза по сравнению с началом 2022 года. Так, по информации аналитиков Kaspersky Digital Footprint Intelligence, количество новых объявлений о продаже готовых и верифицированных кошельков на различных криптовалютных биржах в декабре прошлого года достигало 400.

Чурсин рассказал журналистам, что в среднем стоимость учетных данных от таких аккаунтов составляет 50 долларов США.

«За учетные данные с QR-кодом для двухфакторной аутентификации, полным пакетом документов, на которые был зарегистрирован аккаунт, почтой и cookie, покупатель заплатит в среднем 300 долларов»,— уточнил он.

В сущности, цена зависит от ряда факторов, включая: страну регистрации, дату регистрации (чем старше аккаунт, тем выше цена) и историю активности.

Директор по развитию специальных сервисов «РТК-Солар» Игорь Сергиенко считает, что спрос во многом обусловлен тем, что в последние месяцы многие биржи блокируют российские аккаунты или не дают вывести деньги на карты российских банков. Но не стоит забывать о том, что помимо россиян, которые столкнулись с блокировками и вынуждены покупать аккаунты для повседневной работы, также такие учетные записи пользуются спросом и у преступников. Сооснователь BerezkaDAO и Weezi Роман Кауфман отмечает, что ввиду роста объема взломов бирж, протоколов и мостов централизованные биржи являются «отличным средством для отмывания любых грязных активов».

При этом юристы говорят, что сам факт покупки чужого аккаунта «не формирует состава нарушения или преступления», поскольку тот не является имуществом, в отличие от криптовалюты.