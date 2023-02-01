31 января 2023 года Microsoft прекратила продажи ключей продукта для Windows 10 через свой официальный сайт. Теперь пользователей автоматически перенаправляют на страницы Windows 11, предлагая ознакомиться с новой ОС.

Ранее в этом месяце на страницах Windows 10 Home и Windows 10 Pro появилось предупреждение, информирующее пользователей о том, что 31 января 2023 года станет последним днем​, когда Windows 10 доступна для покупки на сайте.

«Windows 10 по-прежнему будет поддерживаться обновлениями безопасности, которые помогут защитить ваш компьютер от вирусов, шпионского и другого вредоносного ПО до 14 октября 2025 года», — гласило сообщение.

Как можно заметить, кликнув по приведенным выше ссылкам, с сегодняшнего дня попытка перейти на страницы Windows 10 Home и Windows 10 Pro действительно приводит к автоматической переадресации на страницу Windows 11. То есть теперь приобрести Windows 10 напрямую с сайта Microsoft уже невозможно.

Конечно, что не означает, что теперь Windows 10 исчезнет вовсе, ведь Microsoft будет поддерживать операционную систему до 14 октября 2025 года, ОС по-прежнему можно приобрести у сторонних продавцов, а производители выпускают устройства под управлением Windows 10.

Согласно данным Stat Counter, Windows 10 по-прежнему используется на 69% компьютеров в мире, тогда как доля Windows 11 пока достигла только 18%.

Также стоит отметить, что пользователи старых и неподдерживаемых версий Windows, включая Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1, все еще могут бесплатно перейти на Windows 10 и даже обновиться до Windows 11, если позволит оборудование.

Кроме того, Windows 10 и Windows 11 используют один и тот же процесс активации, а это означает, что приобретя Windows 11, можно сделать даунгрейд до Windows 10, которая в итоге будет активирована автоматически.