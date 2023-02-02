«Известия» сообщают, что до конца текущего года компания «Яндекс» намерена интегрировать в свои сервисы новую нейросеть YaLM 2.0, основанную на языковой модели YaLM (Yet another Language Model), вдохновленной GPT-3 от компании OpenAI и другими языковыми моделями на архитектуре Transformer. Новая нейросеть станет частью «Поиска», «Алисы», «Почты» и других сервисов компании.

Как сообщил журналистам источник, знакомый с планами «Яндекс», в ближайшее время начнется обучение YaLM 2.0, а первые интеграции с сервисами могут запустить до конца этого года. В компании считают, что вариантов применения новой технологии искусственного интеллекта тысячи, и большинство из них только предстоит открыть.

Например, «Алиса» станет умнее, будет лучше удерживать контекст беседы и сможет отвечать на большее количество сложных вопросов. А в «Почте» нейросеть поможет отправителю быстро составить развернутое письмо в выбранной стилистике, а получателю изложить краткое содержание полученных сообщений.

« “Яндекс” уже частично использует генеративные нейронные сети при формировании поисковой выдачи, но сейчас у них скорее вспомогательная роль — они помогают сориентироваться, но не генерируют связные ответы. Внедрение YaLM 2.0 позволит поиску самому генерировать ответы, используя знание всего оцифрованного мира», — говорят представители компании.

Также в «Яндексе» отметили, что для работы над YaLM 2.0 и создания нового поколения нейросетей будут использованы суперкомпьютеры «Червоненкис», «Галушкин» и «Ляпунов», благодаря которым сервис «Яндекс Переводчик» точнее и быстрее переводит тексты, картинки и видео, «Яндекс Директ» отбирает более релевантную рекламу. Поиску «Яндекса» языковые модели YaLM помогают составлять и ранжировать быстрые ответы. Кроме того, суперкомпьютеры «Яндекса» уже научили «Алису» поддерживать живой диалог с пользователями.