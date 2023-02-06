Компания Microsoft выпустила специальное обновление для пользователей Windows (KB5021751), которое собирает данные диагностики и телеметрии в системе, если владелец ПК все еще использует устаревшую версию Office (Office 2013, Office 2010 и Office 2007). При этом в компании уверяют, что уважительно относятся к приватности пользователей.

KB502175 распространяется через Windows Update и будет установлено только на те устройства, где пользователь включил функцию Receive updates for other Microsoft products («Получать обновления для других продуктов Microsoft»). То есть оно не является обязательным.

В сообщении компании подчеркивается, что обновление будет установлено лишь в тех системах, где присутствует одна из перечисленных версий Microsoft Office: Office 2013, Office 2010 или Office 2007. Никакие дополнительные файлы устанавливаться не будут, и обновление будет запущено только один раз, чтобы проверить, не закончился ли срок поддержки Office и как скоро ему потребуется обновление.

«Это обновление собирает диагностические данные и данные о производительности [системы] для оценки использования установленных версий Office, чтобы определить, как лучше поддерживать и обслуживать такие системы, — сообщают разработчики Microsoft. — Данные собираются из записей реестра и API. Обновление не собирает сведения о лицензии, информацию клиента или данные о продуктах, не имеющих отношения к Microsoft. Microsoft ценит, защищает и отстаивает конфиденциальность [пользователей]».

Отмечу, что поддержка Office 2007 и Office 2010 закончилась еще несколько лет тому назад (в октябре 2017 года и октябре 2020 года соответственно), а срок продленной поддержки Office 2013 истекает через два месяца, 11 апреля 2023 года. В компании напоминают, что старые Office не получают обновлений безопасности, а также пользователи «неподдерживаемых версий могут столкнуться с проблемами производительности и надежности».

Тем не менее, пока совершенно неясно, что Microsoft намеревается делать с собранными KB502175 данными.