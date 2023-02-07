В интервью «Известиям» зампред Банка России Герман Зубарев рассказал, что мошенники все чаще размещают QR-коды в общественных местах, а при переходе по ним людям обещают фальшивые социальные выплаты.

Зубарев сообщил, что в объявлениях с QR-кодами стали встречаться на стенах домов, в подъездах, на остановках, на парковках и других местах наибольшего скопления людей. В такой «рекламе» жертвам предлагают получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате. Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере, где выясняется, что жертве якобы положена та самая выплата.

«Пособия для социально незащищенных, выплаты студентам, семьям с детьми — у мошенников заготовлен целый перечень таких обещаний, чтобы завлечь и обмануть как можно больше людей. Далее злоумышленники под предлогом оформления якобы полагающейся выплаты запрашивают у человека личные и финансовые сведения. На самом деле эта информация нужна им для хищения денег с карты, — объясняет зампред ЦБ, сравнивая такой способ распространения «рекламы» с номерами телефонов, которые раньше часто писали прямо на асфальте. — Использование чат-ботов у людей вызывает дополнительное доверие, создавая ощущение работы автоматического сервиса какого-то официального ведомства».

Также Зубарев отметил, что использование мошенниками звонков через мессенджеры (вместо обычной сотовой связи) – это «восходящий тренд» последнего времени. Злоумышленники адаптируются к новым способам контакта, потому как применять обычную телефонную связь становится все сложнее.

«Мобильные операторы обязаны противодействовать мошенническим звонкам, действуют антиспам-сервисы, которые в том числе продвигают и банки. [Но] несмотря на всплеск интереса мошенников к популярным мессенджерам, их основным каналом по-прежнему остается телефонный звонок, — добавляет Зубарев. — К сожалению, в случае с мессенджерами контроль со стороны операторов связи не работает, так как звонок идет через интернет-линию. Очень высок уровень анонимности звонящего, поэтому привлечь его к ответственности крайне сложно. К таким звонкам надо быть еще более внимательным, чем к традиционным телефонным».

Зампред ЦБ подчеркнул, что настоящие сотрудники банков, работники правоохранительных или государственных органов не звонят гражданам через мессенджеры, а также не рассылают фото или сканы документов.

Также беседа затронула и новую инициативу ЦБ, направленную на борьбу с мошенниками. Она должна будет внедрить двухдневный «период охлаждения», то есть обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на подозрительные счета, которые содержатся в специальной базе Центробанка. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму осенью прошлого года, и, по словам Зубарева, в ближайшее время будет принят в первом чтении.