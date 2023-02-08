Представители Tor Project сообщили, что в последние семь месяцев доступность сети Tor регулярно нарушали мощные DDoS-атаки. Временами из-за них пользователи вообще не могли загружать страницы и получить доступ к onion-сервисам.

Разработчики уверяют, что прилагают все возможные усилия для смягчения последствий таких атак и защиты сети.

«Методы и цели этих атак со временем менялись, а мы адаптировались по мере их продолжения. Невозможно с уверенностью определить, кто стоит за этими атаками, и каковы их намерения», — пишут в Tor Project.

Команда обещает продолжать улучшать и подстраивать защиту сети Tor для решения этой проблемы. Кроме того, сообщается, что сетевой команде в Tor Project появились два новых специалиста, которые будут заниматься исключительно разработкой onion-сервисов.

Интересно, что Tor-сообщество хорошо осведомлено об этой проблеме. Так, по информации, Risky Business, операторы ретрансляторов Tor говорят, что эти атаки не происходят одновременно на всю сеть. Вместо этого злоумышленники нацеливаются на небольшое количество конкретных ретрансляторов, а затем, спустя несколько дней переключаются на другие.

При этом в ходе таких атак ни один из операторов не получал требований о выкупе. Некоторые участники сообщества разработали и уже применяют ряд базовых мер защиты от DDoS-атак, однако, как отмечают в своем послании эксперты Tor Project, в ответ на это злоумышленники тоже меняют тактику.