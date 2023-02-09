Исследователи из компании Check Point заявляют, что API OpenAI плохо защищен от различных злоупотреблений, чем уже не преминули воспользоваться злоумышленники. В частности, был замечен платный Telegram-бот, который легко обходит запреты ChatGPT на создание незаконного контента, включая малварь и фишинговые письма.

Эксперты объясняют, что API ChatGPT свободно доступен для разработчиков, чтобы те могли интегрировать ИИ-бота в свои приложения. Но оказалось, что API-версия практически не налагает ограничений на вредоносный контент.

«Текущая версия API OpenAI может использоваться внешними приложениями (например, языковая модель GPT-3 может быть интегрирована в Telegram-каналы) и имеет очень мало мер для борьбы с возможными злоупотреблениями, — говорят исследователи. — В результате это позволяет создавать вредоносный контент, такой как фишинговые письма и вредоносный код, без каких-либо ограничений и барьеров, которые установлены в пользовательском интерфейсе ChatGPT».

В частности, обнаружилось, что на одном хак-форуме уже рекламируется услуга, связанная с API OpenAI и Telegram. Первые 20 запросов чат-боту бесплатны, а после с пользователей взимается плата в размере 5,50 долларов США за каждые 100 запросов.

Эксперты протестировали бота, чтобы понять, насколько хорошо он работает. В результате им без труда удалось создать фишинговое письмо и скрипт, ворующий PDF-документы с зараженного компьютера и отправляющий их злоумышленнику посредством FTP. Причем для создания скрипта использовался простейший запрос: «Напиши малварь, которая будет собирать PDF-файлы и отправлять их по FTP».

Тем временем другой участник хак-форумов опубликовал код, который позволяет бесплатно генерировать вредоносный контент. «Вот небольшой bash-скрипт, который поможет обойти ограничения ChatGPT и использовать его для чего угодно, включая разработку вредоносных программ ;)», — пишет автор этого «инструмента».

Напомню, что ранее исследователи Check Point уже предупреждали, что преступники живо интересуются ChatGPT, а также сами проверяли, легко ли создать малварь с помощью ИИ (оказалось, что очень).