Национальный институт стандартов и технологий США (The National Institute of Standards and Technology, NIST) объявил, что группа криптографических алгоритмов Ascon станет стандартом легковесной криптографии в 2023 году. После официальной публикации Ascon станут рекомендованными NIST криптографическими алгоритмами для легкой электроники и IoT-устройств.

В NIST объясняют, что IoT-устройства становятся все более популярными (например, используются в носимых устройствах, приложениях для «умного дома») и по-прежнему используются для хранения и обработки конфиденциальной личной информации, включая данные о состоянии здоровья, финансовые данные и так далее.

Внедрение стандарта шифрования имеет решающее значение для защиты данных людей, считают эксперты. Однако слабое железо IoT-устройств требовало алгоритма, который сможет обеспечить надежное шифрование даже на очень небольшой вычислительной мощности.

Ученые говорят, что Ascon был выбран в качестве нового стандарта после пяти лет тщательного отбора, в ходе которого было рассмотрено еще 56 заявок. NIST заявляет, что все десять финалистов этой программы продемонстрировали исключительную производительность, которая превзошла установленные стандарты и не вызвала проблем с безопасностью, что очень усложнило экспертам окончательный выбор.

Ascon был разработан в 2014 году группой криптографов из Грацского технического университета, Infineon Technologies, Lamarr Security Research и Университет Неймегена. В настоящее время это семейство состоит из семи алгоритмов: Ascon-128, Ascon-128a, Ascon-Xof, Ascon-Xofa, Ascon-Hash, Ascon-Hasha и Ascon-80pq.