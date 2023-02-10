Очень странную историю рассказал в социальных сетях соучредитель web3-стартапа Webaverse Ахад Шамс (Ahad Shams). Фальшивые инвесторы похитили у него 4 млн долларов в криптовалюте во время деловой встречи в римском отеле. Как именно произошла кража, Шамс не понимает до сих пор, и, похоже, он стал не первой жертвой этих мошенников.

Основатель Webaverse пишет, что мошенники выдавали себя за потенциальных инвесторов и несколько недель вели с ним переговоры. Затем они организовали встречу в Риме, убедили его перевести 4 млн долларов в криптовалюте себе же, на новый счет Trust Wallet, и в конечном итоге эти средства просто исчезли.

Впервые мошенники связались с Шамсом, когда тот он работал над закрытием одного из первых раундов привлечения. Тогда ему написал человек, представившийся адвокатом некоего «Джозефа Сафра», который якобы хотел инвестировать в Webaverse. Шамс проверил электронное письмо, и ему показалось, что оно написано представителем реальной юридической фирмы (Шамс проверил ее сайт). После этого юрист предоставил ему информацию о своих клиентах, которая, как выяснится потом, была подделкой.

После нескольких недель общения с юристом и «мистером Сафрой» по почте и видеосвязи, Шамс согласился в конце ноября 2022 года встретиться с потенциальными инвесторами в Риме. Еще до этой встречи злоумышленник, выдававший себя за Сафру, заявил, что ему потребуются доказательства наличия у Шамса средств, и предложил использовать для этого счет в Trust Wallet.

По словам Шамса, он и его коллега встретились с «мистером Сафрой» и его юристом за ужином, а на следующий день должны были закрыть сделку. Как его и просили, еще дома он подготовил новый аккаунт в Trust Wallet, специально используя для этого устройство, которым в Webaverse обычно не пользовались. Идея заключалась в том, что без передачи или демонстрации каких-либо приватных ключей или seed-фраз средства Шамса будут в безопасности.

«Мы сели напротив этих людей и перевели 4 млн USDC [USD Coin] в Trust Wallet, — пишет Шамс. — “Мистер Сафра” попросил показать ему баланс в приложении Trust Wallet и достал свой телефон, чтобы “сделать несколько снимков”. Тогда мы подумали, что это странно, но поскольку никаких приватных ключей или seed-фраз [на экране] видно не было, мы постарались отнестись к этому с пониманием».

Казалось, что «Сафра» остался доволен увиденным, но сообщил, что ему нужно ненадолго выйти, чтобы обсудить детали со своими коллегами.

«Больше мы его не видели, и несколько минут спустя деньги исчезли из кошелька. Я был в шоке... Я вообще не представлял, как эти парни украли у нас деньги», — признается Шамс.

По его словам, он сразу же заявил о случившемся в полицию Рима и ФБР. Однако расследование пока не сумело установить, как именно была похищена криптовалюта. Специалисты еще работают над получением дополнительной информации от Trust Wallet о том, что происходило с кошельком в момент «слива» средств.

Пока следователи обнаружили, что средства из кошелька Шамса были разделены на шесть транзакций, которые ушли на шесть ранее не использовавшихся адресов. Почти все средства были конвертированы в Ethereum, Wrapped Bitcoin (wBTC) и Tether (USDT), а затем пропущены через группу из 14 других адресов. Оттуда криптовалюты отправилась на четыре новых адреса, причем около 83% средств в настоящее время находятся на одном из них.

Интересно, что сооснователь Webaverse стал не первой жертвой этих мошенников. Уже после кражи и начала расследования Шамс обнаружил, что подобное происходило и раньше. Так, в 2021 году NFT-предприниматель Джейкоб Риглин (Jacob Riglin), основатель Dream Lab, рассказывал в Twitter, что неизвестные украли у него 90 000 долларов в криптовалюте в рамках аналогичной схемы, только он встречался с мошенниками в Барселоне.

Риглина тоже попросили открыть свой криптокошелек и показать его мошенникам, якобы для подтверждения, что у него есть деньги для совершения сделки.

К тому же о других случаях подобного мошенничества сообщил и нанятый Шамсом частный адвокат. По его словам, та же группа мошенником связывалась с другими его клиентами ранее в 2022 году, что было подтверждено совпадением подписей в документах.

Шамс отмечает, что потеря 4 млн долларов ощутимо ударила по Webaverse, но у стартапа достаточно средств для продолжения работы еще на 12-16 месяцев. Webaverse по-прежнему ищет инвесторов и надеется привлечь больше средств, а Шамс говорит, что случившееся его «не сломило».