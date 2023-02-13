Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил СМИ, что хакеров, которые действуют в интересах России нужно освободить от ответственности, и этот вопрос «планируется проработать».

Хинштейн дал такой комментарий после заседания комитета, на котором обсуждались вопросы кибербезопасности РФ. По его словам, хакеры, действующие в интересах государства на территории РФ и за рубежом, должны быть освобождены от ответственности.

«Речь идет о том, чтобы в целом проработать освобождение от ответственности для тех лиц, кто действует в интересах Российской Федерации в сфере компьютерной информации как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Более детально будем говорить тогда, когда это получит какую-то четкую формулировку, — заявил Хинштейн. — Я , например, твердо убежден, что необходимо использовать любые ресурсы для эффективной борьбы с противником. Если сегодня нас атакуют такие центры, то у России должна быть возможность для адекватного ответа».

Напомним, что в настоящее время за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет (ст. 273 Уголовного кодекса РФ).