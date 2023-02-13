Представитель Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) сообщил «Ведомостям», что в России запущена система автоматического поиска запрещенного контента «Окулус».

«Информационная система “Окулус” уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме: выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах», – заявил журналистам представитель ГРЧЦ.

Он сообщил, что система была протестирована еще в декабре 2022 года, а в январе 2023 года началась ее интеграция с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора. Подробностей результатов тестирования, а также первых итогов работы «Окулус» представитель ГРЧЦ не привел.

«Система распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах. “Окулус” автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ», — сообщил представитель ГРЧЦ.

Подчеркивается, что до внедрения «Окулуса» запрещенный контент анализировали «преимущественно вручную», говорят в ведомстве, а теперь власти надеются, что система «повысит эффективность выявления признаков нарушений».

«В среднем операторы обрабатывали 106 изображений и 101 видео в день. “Окулус” же будет анализировать более 200 000 изображений в сутки (около трех секунд на одно изображение)», — объяснили в ГРЧЦ.

«Окулус» планируют усовершенствовать до 2025 года. Так, рассматривается «возможность добавления новых классов и типов нарушений, а также функции определения поз людей и их действий».

Необходимость использования автоматизированной системы поиска запрещенного контента в ведомстве объяснили растущим потоком запрещенных материалов в интернете, в том числе связанных со специальной военной операцией на Украине.

Летом 2022 года СМИ сообщали, что на разработку «Окулус» было выделено 57,7 млн рублей. Тогда директор по цифровым технологиям ГРЧЦ Константин Буланов рассказывал, что для стабильной работы системы понадобится не менее 48 серверов, оснащенных графическими ускорителями, а поиск запрещенного контента будет осуществляться благодаря нейронным сетям, работающим на основе глубокого машинного обучения.