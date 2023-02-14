Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), заявляя, что компания Xiaomi систематически нарушает российское законодательство о рекламе, несанкционированно демонстрируя пользователям смартфонов вводящие в заблуждение объявления и, зачастую, перенаправляя их на фишинговые сайты.

«Известия» пишут, что в своем письме АППСИМ просит направить Xiaomi обращение о недопущении показа рекламы, нарушающей действующее законодательство, и если такая практика продолжится — заблокировать интернет-ресурсы и приложения (рекламную сеть Xiaomi Ads), с помощью которых распространяется этот контент.

К примеру, как объясняет директор АППСИМ Владимир Зыков, приложение «Очистка», которое нельзя удалить, анализирует файлы, скачанные пользователем. Как понятно из названия, сервис предлагает избавить смартфоны от «мусора» (данных, которые с точки зрения Xiaomi не представляют ценности, но занимают свободное место), а после удаления Xiaomi Ads начинает демонстрировать пользователям рекламу, рассказывает Зыков.

В письме приведены примеры вредоносной рекламы. Так, одно объявление гласит: «Президент обязал Газпром выплатить от 45 000 каждому». Разумеется, что фейк, который, по мнению АППСИМ, «дискредитирует главу государства и вводит в заблуждение пользователей». Другое объявление сообщает: «А. Миллер рассказал о возможности получения дохода для граждан РФ. Узнай, как начать зарабатывать». В письме отмечается, что во втором случае ссылка из рекламы ведет на фишинговый сайт.

Кроме того, в Xiaomi Ads появляются объявления, маскирующиеся под системные уведомления. Например: «Внимание, найдено 99 угроз на телефоне. Игнорировать. Очистить», рассказывает Владимир Зыков. Но, выбрав любую опцию, пользователь активирует ссылку, ведущую на сторонний сайт, утверждает он.

«Xiaomi через сеть Xiaomi Ads систематически вводит потребителей в заблуждение при распространении рекламной информации в своих приложениях», — говорится в обращении АППСИМ в ФАС.

Когда журналисты обратились за комментарием в Роскомнадзор, в ведомстве сообщили, что пока не получали обращения ассоциации, но говорят, что в случае его поступления «оно будет рассмотрено в установленном порядке».

В российском законодательстве предусмотрены меры, запрещающие распространение в интернете рекламы, которая содержит противоправную информацию. В случае выявления таких нарушений к инициатору ее распространения могут быть применены административные меры со стороны ФАС, добавили представители Роскомнадзора.

Фото: Известия/Эдуард Корниенко