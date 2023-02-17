Федеральное бюро расследований США (ФБР) сообщило, что расследует некую вредоносную киберактивность в собственной сети. Правоохранители говорят, что обнаружили некий «отдельный инцидент» и теперь изучают его масштабы и воздействие.

О потенциальном взломе сети ФБР сегодня, 17 февраля 2023 года, сообщило CNN, со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, инцидент связан со взломом компьютерных систем регионального управления ФБР в Нью-Йорке, где занимались расследованиями случаев сексуальной эксплуатации детей.

Представители ФБР уже подтвердили СМИ, что занимаются расследованием некоего инцидента в сети Бюро.

«ФБР известно об этом инциденте, и мы работаем над получением дополнительной информации, — говорится в заявлении правоохранителей. — Это единичный случай, который удалось локализовать. Поскольку расследование не завершено, пока у ФБР нет дополнительных комментариев».

Если факт атаки подтвердится, это будет не первым случаем компрометации ФБР и связанных структур. К примеру, в конце 2022 года хакеры заявили о компрометации информационно-просветительской программы ФБР InfraGard, насчитывающей более 80 000 участников. InfraGard создана для распространения конфиденциальной информации об угрозах национальной безопасности и кибербезопасности среди чиновников и представителей частного сектора, которые управляют объектами критической инфраструктуры США.

В другом случае, в 2021 году, злоумышленникам удалось взломать почтовые серверы ФБР, откуда в итоге были разосланы фейковые сообщения о кибератаках и краже данных. По официальным данным, письма с фальшивыми предупреждениями ФБР достигли по крайней мере 100 000 получателей. Но по данным организации SpamHaus, занимающейся отслеживанием спама, это весьма «консервативная оценка», и реальное жертв у этой кампании было намного больше.