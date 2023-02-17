С 27 февраля по 1 марта 2023 года в ДЦ «Юбилейный» (Магнитогорск), при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пройдет форум «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России».

Форум станет площадкой для диалога и формирования межотраслевой экспертизы по вопросам информационной безопасности в целях эффективного и безопасного развития цифровизации отраслей экономики РФ.

Среди обсуждаемых вопросов:

выполнение мероприятий, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 01.05.2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ»;

импортозамещение в сфере ИБ;

защита критической информационной инфраструктуры;

практики повышения защищенности организаций: киберучения, социально-значимые проекты по повышению осведомленности, программы bug bounty;

оценка цифровой устойчивости организации;

обеспечение безопасности в цифровых реестрах и финансовых активах.

Участники форума смогут самостоятельно выбрать интересные для них темы и форматы: в трех параллельных потоках программы состоятся доклады экспертов, практические мастер-классы, киберучения и более глубокие дискуссии.

Подробности о мероприятии, его участниках и главных темах постоянно обновляются на сайте форума: ib-bank.ru/secural